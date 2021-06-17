O Maestro chegou! Renato Cajá é o novo reforço do CSA

O CSA continua firme no mercado de transferências e anunciou a chegada do meia Renato Cajá, que estava na Ferroviária-SP.
Experiente, o meio-campista de 36 anos desembarca no clube novo com a missão de ser o maestro e dar ritmo ao time de Bruno Pivetti na competição.
Experiência na B
Um dos fatores que determinaram a contratação de Renato Cajá é o seu conhecimento da competição. Na temporada passada, ele anotou o gol que colocou o Juventude na elite nacional após 13 anos.
Futebol Paulista
Andarilho no futebol, Renato Cajá ficou conhecido após boas passagens pela Ponte Preta, que lhe renderam chances em grandes clubes do país, como, por exemplo, o Botafogo e Grêmio.
Último jogo
A última partida oficial de Renato Cajá na temporada ocorreu nas quartas de final do Paulista. Pela Ferroviária, ele viu o seu time ser goleado pelo São Paulo por 4 a 2. Cajá anotou um dos gols da Ferrinha.