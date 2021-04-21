Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'O importante agora é seguir em frente', diz presidente da Uefa

Aleksander Ceferin diz que clubes erraram em aderir à Superliga Europeia, mas celebra retorno após pressão de torcedores e fala em 'reconstruir a unidade' do futebol...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 15:15
Crédito: AFP
Após comemorar o recuo do Manchester City em relação à Superliga Europeia, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, fez o mesmo com a decisão tomada pelos cinco clubes ingleses que anunciaram sua decisão posteriormente aos Cityzens. Em comunicado, o dirigente falou em "reconstruir a unidade" do futebol europeu.
+ Veja a tabela da Champions League- O importante agora é seguir em frente, reconstruir a unidade que este esporte tinha antes e seguir em frente juntos - afirmou Ceferin.
Na terça-feira, o presidente da Uefa deixou as portas abertas para os clubes voltarem atrás em suas decisões e disse que a Superliga foi um erro.
- Esses clubes cometeram um grande erro, mas agora estão de volta, e sei que têm muito a oferecer, não só às nossas competições, mas a todo o futebol europeu - concluiu.
+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Saiba os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporada europeia
Até o momento, dez dos 12 clubes fundadores da Superliga anunciaram suas desistências. Real Madrid e Barcelona são os únicos que ainda não se pronunciaram.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados