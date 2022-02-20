'O Galo é isso aí. Sofrimento. Gritaram campeão antes da hora' disse Everson após o título do Galo

Um dos grandes heróis do Atlético-MG na conquista da Supercopa do Brasil, o goleiro Everson, falou do sentimento do elenco alvinegro sobre a vitória nos pênaltis sobre o Flamengo, na Arena Pantanal, por 8 a 7, em uma disputa emocionante. O goleiro alvinegro citou que o Rubro Negro “cantou vitória” antes da hora, pois o Atlético-MG é atual Campeão Brasileiro e da Copa do Brasil. O duelo, muito intenso, terminou empatado em 2 a 2 no tempo normal, com o título decidido somente nas penalidades máximas, com o Galo se sagrando Supercampeão. - Eu estou aqui há um ano e meio. Aprendi a viver o Atlético. O Atlético é isso, sofrimento. Três penalidades para a equipe adversária (quatro ao todo, na verdade), a torcida gritou “eu acredito”. Gritaram campeão antes da hora. O campeão está sendo o Galo, merecidamente pelo ano passado. Foi mais um sofrimento para a torcida do Galo, mas a gente coloca mais um vez nosso nome na história do clube-disse após o jogo. O Galo quebrou uma sequência de dois anos de conquistas do Flamengo na Supercopa do Brasil, conquistando seu primeiro troféu.