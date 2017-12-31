'O futebol feminino regrediu', diz capixaba da seleção brasileira

A capixaba Gabi Zanotti, na seleção brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Ela tomou uma decisão firme, seguiu na contramão das companheiras e não se arrependeu: independente dos problemas, queria continuar realizando o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira. Hoje, três meses após a demissão da técnica Emily Lima, a capixaba Gabi Zanotti acredita que o futebol feminino regrediu. Ainda assim, a meia-atacante não aderiu ao movimento de algumas companheiras, entre elas a experiente Cristiane, que anunciaram que não defenderiam mais a seleção brasileira como forma de repúdio à atitude da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Hoje aos 32 anos, Gabi Zanotti se vê ainda mais madura e pronta para os desafios que 2018 lhe reserva. Mesmo com propostas de algumas equipes do Brasil, ela deve ficar por pelo menos mais uma temporada no futebol da China. Enquanto não volta aos gramados, o bom mesmo é curtir a família, os amigos, a boa e velha praia que ela tanto gosta, mas sem esquecer, claro, dos treinamentos para manter a boa forma.

Como você avalia a temporada 2017 tanto na China quanto na seleção brasileira?

Foi um ano excelente, até mais do que eu esperava. Não esperava um título no meu time (Jiangsu Suning) na China. É um time limitado, com estrutura boa, mas é um elenco mais fraco em comparação com o time que eu estava no ano passado (Tianjin Quanjian). Tanto que no ano passado ele brigou para não ser rebaixado na Liga Chinesa e esse ano conquistamos a Copa da China. Lá tem a Liga Chinesa e a Copa Chinesa, que é o segundo campeonato mais importante. Fomos campeãs dessa Copa, fizemos um grande trabalho. Não mudaram as peças, chegaram duas estrangeiras e o treinador. O mesmo elenco do time que brigou para não cair no ano passado foi campeão esse ano. Na Liga também lideramos um bom tempo, mas perdemos algumas partidas na reta final e ficamos em terceiro lugar. Já com a seleção brasileira tivemos a Copa CFA da China, agora no fim de ano. Fraturei a costela no segundo jogo e não joguei a decisão justamente contra a China. Assisti da arquibancada sofrendo por dentro (risos). Depois tivemos dois amistosos, mas eu estava na parte da reabilitação da lesão na costela.

Você já tem algum clube para defender em 2018?

Tenho duas propostas oficiais do Brasil e há, ainda, a possibilidade de retornar para a China. Posso receber uma proposta da China nos próximos dias e talvez eu fique lá por mais um ano porque compensa financeiramente. Já a Espanha, Itália também gosto muito. Mas quero voltar a jogar no Brasil um dia, sim. Quero jogar em alto nível até as Olimpíadas e não importa em qual país seja, não faz muita diferença para as convocações para a seleção brasileira.

Como foi a retomada do Vadão como treinador?

Na verdade nós não tivemos um período de preparação. Já encontrei com ele direto na China durante a Copa CFA, então não dava para fazer muita coisa, é basicamente manter o que já vinha sendo feito. E na última convocação foram só cinco dias de treino, é pouco para avaliar. Ele já conhecendo o grupo, o conceito dele de futebol não muda. É trabalhar, tem que dar tempo para ele desenvolver. Vamos torcer para que a gente consiga resultados, já que o ciclo dele é até as Olimpíadas.

Na época da demissão da Emily Lima, muitas jogadoras falaram que não voltariam à seleção em repúdio à atitude da CBF. O que você achou de toda essa confusão?

Houve um burburinho de que ela poderia ser demitida e nós, mais experientes, decidimos fazer uma reunião interna para tentar segurar a comissão técnica independente do resultado que teria no amistoso contra a Austrália. Depois abrimos para o grupo todo. Vimos aquilo como uma atitude injusta, porque eles tiveram pouco tempo para trabalhar e eram muito competentes. Fizemos a carta e enviamos ao presidente (da CBF), mas ele não acatou, a decisão já tinha sido tomada. Em relação a me manifestar, dizer que não iria servir mais à seleção, eu até pensei, mas eu vejo que é melhor eu estar dentro e brigar do que do lado de fora. Fora, você é esquecida. Para mim sempre vai ser uma honra ser da seleção brasileira, independente de quem está por trás. Na época o meu treinador da China conversou comigo e ele disse que eu tenho que me sentir honrada em defender a minha seleção, então quero continuar lá lutando.

Você acha que a Emily pode ter saído por ser mulher? Houve preconceito?

Eu não posso afirmar a justificativa deles para a demissão da Emily. Eles alegam que foi devido aos resultados negativos, mas vejo que nós regredimos. Ela teve menos de um ano para desenvolver o seu trabalho. Espero que não seja por ser mulher, que isso não tenha influenciado, porque para mim era um avanço ter uma mulher como treinadora da seleção pela primeira vez. A gente sabia que ela era uma profissional competente. Eu nunca tinha trabalhado com a Emily, mas gostava muito do que ela fazia, do conceito de jogo e é um espaço que as mulheres perdem. No futebol masculino do Brasil o treinador é demitido depois de dois, três meses de trabalho, enquanto lá fora o mesmo técnico fica anos no cargo. Ou seja, isso afeta o esporte de modo geral.

Quais são os seus planos para 2018?

O nosso próximo objetivo é o Sul-Americano, em abril, que classifica para o Mundial, que acontece em 2019, na França. Vai ser dentro do período de Data Fifa, ou seja, todos os clubes podem liberar, inclusive quem está jogando fora. E devem marcar algum amistoso em fevereiro como preparação e em janeiro vamos nos apresentar na Granja Comary para um período de treinos.

Você se sente mais madura?

Com o passar dos anos e com essas experiências na China, vejo que estou bem mais madura e tenho me tornado mais disciplinada. Nas férias eu treino, me alimento bem, evito perder noites de sono. Lógico que não faço o que eu fazia há 10 anos, o corpo vai mudando e você aprende a se cuidar mais. Até penso: Por que eu não pensava assim há 10 anos? (risos), então a gente vai aprendendo no decorrer da vida.

O que gosta de fazer quando está aqui no Estado?