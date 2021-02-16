'O futebol é melhor sem o VAR. Ele tira a emoção', diz Wayne Rooney

Crédito: Divulgação / Site oficial do Derby County

Ídolo do futebol inglês, o ex-jogador Wayne Rooney disse ser contra a utilização do VAR na Premier League. Para o atual treinador do Derby County, que disputa a Championship, a segunda divisão inglesa, o árbitro de vídeo "tira a emoção" da partida.

+ Veja a tabela do Campeonato Inglês- Deviam tirar o VAR dos jogos da Premier League, o futebol é melhor sem VAR. Quando vejo jogos da Premier League, percebo que algumas decisões são muito frustrantes e não consigo entender como é que os árbitros tomam determinadas decisões. Mesmo que às vezes nos sintamos frustrados depois dos jogos, temos de confiar nos árbitros para fazer o trabalho da melhor maneira possível e respeitar as decisões deles - disse Rooney à "Sky Sports".

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O treinador do Derby County ainda completou e disse que o VAR tira a emoção da partida.