'O futebol é mágico': Crespo fala sobre relação com a torcida após conquista do Campeonato Paulista de 2021

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

O dia 23 de maio de 2021 certamente está para sempre na história do São Paulo. Após a vitória contra o Palmeiras, por 2 a 0, no Morumbi, a equipe se consagrou campeão do Paulistão e encerrou um jejum de mais de oito anos sem taça. Em um dia tão marcante para o torcedor, o treinador Hernán Crespo falou um pouco sobre a relação com a torcida. Na coletiva de imprensa concedida após a partida, o treinador foi perguntado sobre o tamanho que o título tem para a torcida e se ele tinha noção do tamanho e paixão da torcida do Tricolor.

- Talvez seja tanta alegria que eu dificilmente possa acreditar na dimensão, mas fico feliz de saber que muita gente, muitos meninos pela primeira vez veem o São Paulo campeão - respondeu o argentino. Crespo talvez o seu maior contato com a torcida são-paulina desde que chegou ao clube, ao se deparar com centenas de torcedores nos arredores do estádio, fazendo festa e apoiando a equipe no trajeto para o Morumbi.

Sobre o significado do título para o torcedor, o treinador do São Paulo se mostrou emocionado em poder ‘dar um presente’ tão especial para os são-paulinos.

- Para mim é fantástico. É fantástico isso que o futebol pode fazer na vida de cada um de nós levar alegria a tantas casas e a tantas pessoas. O futebol é mágico. É magia pura. Então, para nós, dar esse presente ao torcedor é fantástico, é uma sensação fantástica.Com o título, o treinador argentino se tornou o oitavo estrangeiro da história a conquistar o Campeonato Paulista. Da lista, Crespo é o quinto que foi campeão pelo São Paulo e quebrou um jejum de 46 anos sem um estrangeiro conquistar o troféu estadual.