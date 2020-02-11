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O escolhido: Paulo Autuori é o favorito para ser o novo técnico do Botafogo

Treinador campeão brasileiro pelo clube em 1995 negocia com o Alvinegro para ocupar o cargo do demitido Alberto Valentim

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 10:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 10:35
Autuori é um dos cotados para assumir o Botafogo Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
A diretoria do Botafogo possui um nome favorito para assumir ou carregar o treinador da equipe. Paulo Autuori pode preencher uma lacuna deixada por Alberto Valentim no último domingo, depois de derrotar por 3 a 0 para o Fluminense, pelo Campeonato Carioca. O técnico de 63 anos é, no momento,  o mais próximo de ser  o novo comandante do Alvinegro.
Após receber uma infinidade de nomes - a maioria deles oferecidos por empresários ou representantes -, o Comitê Executivo de Futebol de Botafogo começou a filtrar como opções possíveis e chegou a uma lista de nomes que se encaixam no perfil buscado, um treinador experiente, que conhece o clube e que saiba encarar o momento vivido pela instituição dentro e fora do campo.
Paulo Autuori, portanto, surgiu e, de cara, agradeceu boa parte do diretoria. O treinador foi campeão brasileiro com o Botafogo em 1995 e seu último trabalho foi em Santos, no ano passado, como diretor de futebol. Em um primeiro momento, uma busca calma por um nome foi adotado, mas o nome de Autuori, com passagem ou dia, ganhou força.
Um diretor, diante de nomes que se encaixam no perfil buscado e na realidade financeira do clube - cerca de R $ 180 mil por mês -, viu Paulo Autuori com bons olhos. Valdir Espinosa, gerente técnico da Alvinegro, foi, inclusive, um dos maiores defensores do retorno possível do comandante do clube General Severiano.
Uma boa relação com Carlos Augusto Montenegro, presidente de conquista do Brasil em 1995 e atual membro do comitê de futebol, também pode pesar. O dirigente é, como Valdir Espinosa, um entusiasta em relação à possibilidade de chegada ao treinador.
As conversas com Paulo Autuori foram iniciadas nesta segunda-feira. O técnico deseja pegar um trabalho consolidado e, por exemplo, um diretor do Botafogo tenta convencê-lo a ter uma idéia de reconstruir o Alvinegro com a possibilidade de selecionar o departamento de futebol da parte social e a organização do clube durante o período de transição.
O nome de Jorginho, por exemplo, foi permitido e agradeceu parte do comitê, mas não foi unanimidade. Paulo Autuori, pelo contrário, gerou certo entusiasmo e muitos dos dirigentes do grupo estiveram reunidos com o técnico nesta segunda-feira.
O último trabalho de Autuori como treinador foi no primeiro semestre de 2019, no Atlético Nacional-COL. Antes, ele havia passado pelo Ludogorts-BUL.

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