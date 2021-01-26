O Caso Espanhol: as S/As da Espanha e suas resistências

Crédito: Divulgação/La Liga

O futebol espanhol é composto, na maioria dos clubes, pelo modelo de sociedade anônima. Poucas exceções fogem à regra da S/A, sendo os multimilionários Barcelona e Real Madrid, o tradicional Athletic Bilbao e, surpreendentemente, o modesto Osasuna. O LANCE! mostra o 'Caso Espanhol', com uma entrevista exclusiva de Luiz Sabalza, presidente do Osasuna.

Veja a tabela do EspanholO SUCESSO DO ATLÉTICO DE MADRIDDentre os clubes que entraram no modelo da sociedade anônima, o Atlético de Madrid foi um que saiu alegre. A equipe chegou em duas finais de Champions League, venceu duas Europa League e ainda conquistou um Campeonato Espanhol na era Messi-Cristiano.

Ainda assim, a equipe conseguiu manter-se estável por muito tempo. Em entrevista ao LANCE!, o presidente do clube, Luiz Sabalza, falou sobre o clube.

- Bem, nós já passamos por momentos muito ruins. Nem sempre estivemos estáveis como hoje. Mas, sem dúvida, um clube cujas raízes estão baseadas em estar conectado com a área que representamos, isso significa que oferece um certo estabilidade ao clube, obviamente - disse Sabalza.

- Nunca quisemos e esperamos nunca querer ser apenas um S/A, que é apenas uma empresa de apoio à imagem pública, porque pensamos que todos os nossos membros juntos estão todos ligados às nossas raízes, e temos sido a 100 anos. E, como dizemos, pensamos que é um clube muito local, e isso representa os sentimentos e tudo que se relaciona com a área local, Navarra - concluiu o presidente do Osasuna.MÁLAGA E A FALÊNCIAUm outro time que parecia começar a seguir o caminho de clubes como Atlético de Madrid, Valencia e Sevilla, que começou a conquistar títulos continentais também, foi o Málaga. O clube havia falido em 1992, pouco depois da Lei de Deportes, e voltou em 1994 com outro nome, já como S/A.

- No início da década de 1990, os clubes espanhois foram obrigados por lei a se tornarem sociedades autônomas esportivas (SADs, em espanhol). Isso ocorreu em um contexto de altíssimo endividamento da grande maioria dos clubes. Nos anos 1980, haviam sido criadas regras para aumentar transparência e limitar o crescimento dessas dívidas, mas não surtiram efeito. Pelo contrário, a situação financeira das equipes piorou. Nesse contexto, a transformação em SAD foi imposta como forma de reverter o cenário - diz o economista.