O cantar para 'Dios': lembre músicas em homenagem a Maradona

Como um ídolo que ao tocar na bola colocava uma cadência diferente no ritmo de jogo, Diego Maradona recebeu durante sua vida homenagens também na música. O eterno camisa 10 da Argentina, que morreu na última quarta-feira, aos 60 anos, foi reverenciado em diversas canções.
De Manu Chao a Charly García, as reverências a "la Mano de Dios" são bastante afinadas. O LANCE! traz abaixo alguns momentos emblemáticos.
MARADONA BLUES - CHARLY GARCÍA E CLAUDIO GABIS (1994)
Um dos mais renomados e polêmicos roqueiros da Argentina, Charly García fez, ao lado de Claudio Gabis, a devocação a "Dios" para o disco intitulado "Convocatoria".SANTA MARADONA - MANO NEGRA (1994)
Grupo liderado pelo cantor Manu Chao, a banda Mano Negra nunca escondeu sua devoção por 'Don' Diego. A canção é voltada para a faceta mais ativista, contestadora que teve o astro argentino e também traz detalhes de sua carreira.MARADÓ - LOS PIOJOS (1996)
Banda de destaque na Argentina na década de 1990, Los Piojos cantaram a maneira como Diego, com sua grandeza em campo, desmontava defesas adversárias.MARADONA - ANDRÉS CALAMARO (1999)
Cantor, compositor e produtor que se aproximou del "Diez" desde que ele ouviu "Mi Enfermed" ("Minha Doença"), Andrés Calamaro fez uma canção com teor biográfico para o ídolo argentino.LA MANO DE DIOS - RODRIGO 'EL POTRO' (2000)
Vista como um segundo hino na Argentina, a canção traz uma sucessão de referências à vida de "Dieguito". Da sua infância humilde, à consagração na Copa de 1986 e também sobre sua dependência química. LOS RATONES PARANOICOS - PARA SIEMPRE DIEGO (2001)
O conjunto Los Ratones Paranoicos, que havia feito uma canção intitulada "Para Siempre", adaptou os versos para homenagear Diego Armando Maradona em seu adeus ao Boca Juniors. A música ficou para a posteridade e foi interpretada até na "Noche Del Diez".LA VIDA ES UNA TOMBOLA - MANU CHAO (2007)
O cantor Manu Chao voltou a homenagear Diego Maradona com direito aos versos "si yo fuera Maradona, viviria como él" ("se eu fosse Maradona, viveria como ele"). A canção foi apresentada ao craque no filme "Maradona By Kusturica".