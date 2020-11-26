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futebol

O cantar para 'Dios': lembre músicas em homenagem a Maradona

De Manu Chao a diversos ídolos musicais e grupos da Argentina, canções exaltam façanhas em campo e ajudam a detalhar todo o fascínio em torno do 'Pibe'...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 10:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2020 às 10:23
Crédito: Astro recebeu sucessivas homenagens ainda em vida (Divulgação
Como um ídolo que ao tocar na bola colocava uma cadência diferente no ritmo de jogo, Diego Maradona recebeu durante sua vida homenagens também na música. O eterno camisa 10 da Argentina, que morreu na última quarta-feira, aos 60 anos, foi reverenciado em diversas canções.
De Manu Chao a Charly García, as reverências a "la Mano de Dios" são bastante afinadas. O LANCE! traz abaixo alguns momentos emblemáticos.
MARADONA BLUES - CHARLY GARCÍA E CLAUDIO GABIS (1994)
Um dos mais renomados e polêmicos roqueiros da Argentina, Charly García fez, ao lado de Claudio Gabis, a devocação a "Dios" para o disco intitulado "Convocatoria".SANTA MARADONA - MANO NEGRA (1994)
Grupo liderado pelo cantor Manu Chao, a banda Mano Negra nunca escondeu sua devoção por 'Don' Diego. A canção é voltada para a faceta mais ativista, contestadora que teve o astro argentino e também traz detalhes de sua carreira.MARADÓ - LOS PIOJOS (1996)
Banda de destaque na Argentina na década de 1990, Los Piojos cantaram a maneira como Diego, com sua grandeza em campo, desmontava defesas adversárias.MARADONA - ANDRÉS CALAMARO (1999)
Cantor, compositor e produtor que se aproximou del "Diez" desde que ele ouviu "Mi Enfermed" ("Minha Doença"), Andrés Calamaro fez uma canção com teor biográfico para o ídolo argentino.LA MANO DE DIOS - RODRIGO 'EL POTRO' (2000)
Vista como um segundo hino na Argentina, a canção traz uma sucessão de referências à vida de "Dieguito". Da sua infância humilde, à consagração na Copa de 1986 e também sobre sua dependência química. LOS RATONES PARANOICOS - PARA SIEMPRE DIEGO (2001)
O conjunto Los Ratones Paranoicos, que havia feito uma canção intitulada "Para Siempre", adaptou os versos para homenagear Diego Armando Maradona em seu adeus ao Boca Juniors. A música ficou para a posteridade e foi interpretada até na "Noche Del Diez".LA VIDA ES UNA TOMBOLA - MANU CHAO (2007)
O cantor Manu Chao voltou a homenagear Diego Maradona com direito aos versos "si yo fuera Maradona, viviria como él" ("se eu fosse Maradona, viveria como ele"). A canção foi apresentada ao craque no filme "Maradona By Kusturica".

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