O campeonato não acabou! Veja como o São Paulo pode vencer o Brasileirão

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Nesta quarta-feira (10), o São Paulo recebeu o Ceará, no Morumbi, pela 35ª rodada do Brasileirão, esperando por um fim ao seu jejum de vitórias e, consequentemente, voltar a ter esperanças de vencer o título da competição. O empate ao apito final, porém, desanimou a torcida, uma vez que, embora existente, a chance de que o São Paulo vença o torneio é muito remota.Simule você mesmo os resultados e veja se o Tricolor pode ser campeão!

No momento o Tricolor está com 59 pontos, ou seja, está sete pontos atrás do líder Internacional, que possui 66 pontos e seis a menos que o vice Flamengo, com 65. O time do Morumbi, porém, ainda não jogou o confronto da 33ª rodada, contra o Palmeiras devido à presença do alviverde no Mundial de Clubes. A partida será disputada na próxima sexta-feira (19), mas ainda não tem horários definido.

Dessa forma, o São Paulo ainda tem quatro jogos pela frente, podendo somar 12 pontos, enquanto seus adversários pelo título disputam apenas 9.Caso vença o jogo de diferença, o Tricolor fica a 4 pontos da liderança e apostará no confronto com o Flamengo, na última rodada, para tentar levantar a taça, o que promete ser uma missão difícil, pois até lá o time precisa vencer o Grêmio fora de casa, o Palmeiras no Morumbi e o Botafogo no Nilton Santos, além de torcer para que o Colorado escorregue.

Dessa forma, vencendo todas as partidas, o Tricolor terminaria a temporada com 71 pontos, empatado com o Flamengo (caso o rubro-negro vencesse os outros confrontos, perdendo apenas para o São Paulo), porém o título seria são-paulino pela vantagem no confronto direto, critério de desempate.

Caso o Flamengo vença seus outros confrontos, o Internacional perderá um, que é justamente o confronto direto entre as duas equipes. Nesse cenário, o São Paulo ainda precisaria torcer para mais um deslize do time gaúcho, afim de que não terminem o ano com 72 pontos.

Ou seja, para terminar o campeonato na frente do Flamengo, o São Paulo depende somente de si, mas, caso queria ser campeão, precisa superar o Internacional, o que faz com que o Tricolor tenha que torcer para que, dos três jogos restantes, o Colorado não vença em duas ocasiões, seja uma delas contra o Flamengo ou não.

O Atlético Mineiro segue na disputa, atualmente em terceiro lugar com 61 pontos. Entretanto, caso o São Paulo vença a partida que ainda tem para jogar (33ª rodada), o Galo ficará atrás, com um ponto a menos.