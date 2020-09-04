'O Bayern é a minha casa e estou feliz por estar lá', diz Thiago Alcântara

Em meio às especulações acerca de seu futuro, o meia Thiago Alcântara admitiu que pode permanecer no Bayern de Munque para a próxima temporada. Após o empate da Espanha contra a Alemanha pela Liga das Nações, na quinta-feira, o espanhol respondeu a perguntas da imprensa.- O Bayern é a minha casa e estou feliz por estar lá - afirmou Thiago à emissora alemã ZDF.
O jogador é disputado por Liverpool e Manchester United, e tem contrato com o Bayern de Munique somente até junho de 2021. O clube alemão, entretanto, pode negociá-lo para que o jogador não saia de graça ao término da temporada.