O artilheiro, o paredão, o driblador... Saiba quem são os líderes das estatísticas do Brasileirão 2021

O Campeonato Brasileiro 2021 chegou ao fim. Para a alegria dos torcedores do Atlético Mineiro, que voltaram a levantar a taça após 50 anos, e a tristeza das torcidas de Chapecoense, Sport, Grêmio e Bahia, os rebaixados desta temporada. Além dos desempenhos coletivos, a competição contou também, é claro, com diversos destaques individuais, como Hulk, do Atlético Mineiro, Michael, do Flamengo, e Artur, do Red Bull Bragantino, entre vários outros.

Destaques esses que muitas vezes puderam ter seus desempenhos medidos através dos números. Caso do próprio camisa 7 do Galo, campeão, artilheiro e maior finalizador da competição. E até mesmo de jogadores de equipes que terminaram na parte de baixo da tabela, mas que conseguiram ter uma boa performance, como Maílson, do Sport, o goleiro que mais realizou defesas no campeonato.Confira quem foram os líderes das estatísticas do Brasileirão 2021, segundo dados do Footstats:

GOLEIROS COM MAIS DEFESAS1º - Maílson - Sport - 1292º - Cássio - Corinthians - 1033º - Cleiton - Red Bull Bragantino - 97Walter - Cuiabá - 97

GOLEIROS COM MAIS DEFESAS DIFÍCEIS1º - João Paulo - Santos - 37Matheus Cavichioli - América-MG - 373º - Tiago Volpi - São Paulo - 33

JOGADORES COM MAIS CRUZAMENTOS CERTOS1º - Gustavo Scarpa - Palmeiras - 582º - Artur - Red Bull Bragantino - 483º - Fagner - Corinthians - 46

JOGADORES COM MAIS PASSES CERTOS1º - Fábio Santos - Corinthians - 19412º - Fagner - Corinthians - 18873º - João Victor - Corinthians - 1837

JOGADORES COM MAIS REBATIDAS DEFENSIVAS1º - Messias - Ceará - 3342º - Marcelo Benevenuto - Fortaleza - 3273º - Luiz Otávio - Bahia - 295

JOGADORES COM MAIS DESARMES1º - Fernando Sobral - Ceará - 1112º - João Lucas - Cuiabá - 903º - Fagner - Corinthians - 81

JOGADORES COM MAIS INTERCEPTAÇÕES1º - Gabriel - Corinthians - 332º - Rodrigo Dourado - Internacional - 30Éderson - Fortaleza - 30

JOGADORES COM MAIS PASSES PARA GOL1º - Gustavo Scarpa - Palmeiras - 122º - Vitinho - Flamengo - 8Artur - Red Bull Bragantino - 8

JOGADORES COM MAIS ASSISTÊNCIAS PARA FINALIZAÇÃO1º - Artur - Red Bull Bragantino - 58Edenílson - Internacional - 583º - Ademir - América-MG - 56Vina - Ceará - 56

JOGADORES COM MAIS FINALIZAÇÕES CERTAS1º - Hulk - Atlético-MG - 512º - Yuri Alberto - Internacional - 453º - Gabigol - Flamengo - 36

ARTILHEIROS1º - Hulk - Atlético-MG - 172º - Gilberto - Bahia - 153º - Michael - Flamengo - 14

MAIORES DRIBLADORES1º - Ferreirinha - Grêmio - 822º - Michael - Flamengo - 703º - Clayson - Cuiabá - 69