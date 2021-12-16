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O ano mágico de Hulk: como o atacante foi determinante para os títulos do Atlético-MG

Jogador do ano e artilheiro do futebol brasileiro, o camisa 7 chegou e marcou seu nome na história do clube mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 23:40

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 23:40

Desde então a fase do atacante foi apenas de crescimento. Hulk virou o principal jogador do Atlético em qualquer competição, cresceu, ganhou prestígio com os torcedores e se transformou no homem-gol atleticano.
Na temporada que finaliza agora, com o título da Copa do Brasil, Hulk tem 68 jogos e 36 gols. São oito tentos pela Copa do Brasil, sete pela Copa Libertadores e 19 pelo Brasileirão.
O momento ímpar faz o jogador terminar ainda com a artilharia dos torneios nacionais: na Copa do Brasil sendo o principal goleador e no Brasileirão sendo o líder de gols marcados com 19 tentos. Vale ressaltar ainda que Hulk terminou a Libertadores sendo o vice-artilheiro com sete gols anotados.

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