O ano mágico de Hulk: como o atacante foi determinante para os títulos do Atlético-MG

Desde então a fase do atacante foi apenas de crescimento. Hulk virou o principal jogador do Atlético em qualquer competição, cresceu, ganhou prestígio com os torcedores e se transformou no homem-gol atleticano.

Na temporada que finaliza agora, com o título da Copa do Brasil, Hulk tem 68 jogos e 36 gols. São oito tentos pela Copa do Brasil, sete pela Copa Libertadores e 19 pelo Brasileirão.