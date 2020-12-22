Nuno Mendes renova contrato com Sporting nesta quarta-feira

Nuno Mendes, jovem lateral do Sporting de 18 anos e promessa do futebol português, deve assinar um novo contrato com os Leões nesta quarta-feira, segundo o jornal “A Bola”. O vínculo permanece até 2025, como no atual acordo, mas o atleta irá aumentar seu salário, ganhar prêmios, enquanto o clube irá se resguardar e aumentar a multa do jogador para 70 milhões de euros (R$ 440 milhões).

O valor da rescisão atual é de 45 milhões de euros (R$ 283 milhões), o que faz o Sporting se sentir ameaçado em perder sua joia. As informações indicam que o atleta irá passar a receber 200 mil euros (R$ 1,2 milhão) líquidos por ano e que haverá um aumento gradativo a cada época que o camisa cinco permanecer na equipe.O português foi especulado pela imprensa espanhola como possível reforço do Real Madrid para ser o sucessor de Marcelo. Além disso, Nuno Mendes já foi especulado em outros grandes clubes da Itália e Inglaterra, mas a princípio irá permanecer mais um tempo em seu país.