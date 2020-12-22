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futebol

Nuno Mendes renova contrato com Sporting nesta quarta-feira

Imprensa portuguesa afirma que o lateral esquerdo irá passar a ter uma multa de rescisão contratual maior, além de receber um aumento gradativo no salário a cada temporada...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 10:56

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 10:56

Crédito: Nuno Mendes é especulado em grandes times da Espanha, Itália e Inglaterra Divulgação / Sporting
Nuno Mendes, jovem lateral do Sporting de 18 anos e promessa do futebol português, deve assinar um novo contrato com os Leões nesta quarta-feira, segundo o jornal “A Bola”. O vínculo permanece até 2025, como no atual acordo, mas o atleta irá aumentar seu salário, ganhar prêmios, enquanto o clube irá se resguardar e aumentar a multa do jogador para 70 milhões de euros (R$ 440 milhões).
> Veja a tabela do Campeonato Português
O valor da rescisão atual é de 45 milhões de euros (R$ 283 milhões), o que faz o Sporting se sentir ameaçado em perder sua joia. As informações indicam que o atleta irá passar a receber 200 mil euros (R$ 1,2 milhão) líquidos por ano e que haverá um aumento gradativo a cada época que o camisa cinco permanecer na equipe.O português foi especulado pela imprensa espanhola como possível reforço do Real Madrid para ser o sucessor de Marcelo. Além disso, Nuno Mendes já foi especulado em outros grandes clubes da Itália e Inglaterra, mas a princípio irá permanecer mais um tempo em seu país.

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