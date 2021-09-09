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Nuno Mendes celebra chegada ao PSG: ‘Estou muito feliz por estar aqui’

Jovem lateral-esquerdo chegou ao clube por empréstimo com opção de compra, mas já despertou interesse em continuar no clube após o final do empréstimo...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 19:07

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 19:07
Crédito: Divulgação/PSG
O PSG anunciou a contratação de Nuno Mendes no último dia da janela de transferências. O jovem lateral chegou ao clube por empréstimo com opção de compra no valor de 40 milhões de euros. Nesta quinta-feira, Nuno Mendes teve seu primeiro dia de treino como jogador da equipe francesa e falou sobre sua chegada à Paris.
> Confira a tabela da Ligue 1 - Estou muito feliz por estar aqui. É difícil deixar sua família, mas em breve eles também estarão aqui comigo para me ajudar no que eu precisar. Para mim é muito importante ter a família perto de mim - disse o lateral.
Nuno Mendes é considerado o jogador que faltava para fechar a equipe titular do PSG. A lateral-esquerda era a posição vista como uma deficiência para o time, que vinha improvisando o zagueiro Diallo na posição. O jovem, de 19 anos, comentou sobre a rapidez que sua contratação foi realizada.
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- Tive a certeza de que foi muito rápido. Eu estava na seleção e recebi um telefonema avisando que havia a possibilidade de assinar com o PSG e isso me encheu de alegria. Nunca imaginei viver esse tipo de aventura tão rapidamente, mas um jogador de futebol profissional deve estar pronto para tudo - afirmou Nuno.
O lateral deixou o Sporting para assinar com o PSG por empréstimo com opção de compra no final da temporada. Porém, Nuno já despertou o interesse de continuar na equipe francesa para a próxima temporada.
- O meu objetivo é dar o máximo para que o clube confie em mim e que eu fique. Vou dar o meu melhor por este grande clube, vou representá-lo com imenso orgulho. Vou dar tudo de mim todos os dias - relatou o jovem.
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