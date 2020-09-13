Nuno Espírito Santo renova com o Wolverhampton por três anos

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Wolverhampton e Nuno Espírito Santo continuarão trabalhando juntos. Neste domingo, o clube inglês oficializou a renovação de contrato do treinador por três anos. Assim, o português tem um novo vínculo até 2023.

O vínculo anterior de Nuno Espírito Santo iria até o final da atual temporada. Ele está no Wolverhampton desde a temporada 17/18, quando o clube estava na Championship.