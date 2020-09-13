Nuno Espírito Santo renova com o Wolverhampton por três anos

Wolverhampton e Nuno Espírito Santo continuarão trabalhando juntos. Neste domingo, o clube inglês oficializou a renovação de contrato do treinador por três anos. Assim, o português tem um novo vínculo até 2023.
O vínculo anterior de Nuno Espírito Santo iria até o final da atual temporada. Ele está no Wolverhampton desde a temporada 17/18, quando o clube estava na Championship.
O português conseguiu a promoção para a Premier League na primeira temporada. Na segunda, colocou o Wolves no sétimo lugar da tabela e brigando por uma vaga na Liga Europa.