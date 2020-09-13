Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nuno Espírito Santo renova com o Wolverhampton por três anos

Clube inglês oficializou o novo vínculo com o treinador neste domingo...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 14:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2020 às 14:16
Crédito: AFP
Wolverhampton e Nuno Espírito Santo continuarão trabalhando juntos. Neste domingo, o clube inglês oficializou a renovação de contrato do treinador por três anos. Assim, o português tem um novo vínculo até 2023.
O vínculo anterior de Nuno Espírito Santo iria até o final da atual temporada. Ele está no Wolverhampton desde a temporada 17/18, quando o clube estava na Championship.
O português conseguiu a promoção para a Premier League na primeira temporada. Na segunda, colocou o Wolves no sétimo lugar da tabela e brigando por uma vaga na Liga Europa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados