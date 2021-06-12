futebol

Nuno Espírito Santo está próximo de acertar com outro clube inglês

Ex-Wolverhampton, o comandante português deve comandar o Everton a partir da próxima temporada. Detalhes ainda travam o anúncio...
Publicado em 12 de Junho de 2021 às 11:26

Crédito: MARTIN RICKETT/POOL/AFP
Após a saída de Carlo Ancelotti para o Real Madrid, o Everton está próximo se anunciar o novo treinador para a próxima temporada. De acordo com o 'SkySports', o clube do brasileiro Richarlison deve acertar com o português Nuno Espírito Santo, ex-Wolverhampton.Ainda segundo o portal, algumas pendências ainda travam o anúncio, como a duração de contrato, mas o acerto deve sair até a próxima semana. Nuno deixou o Wolverhampton ao fim da temporada e chegou a negociar com o Crystal Palace, mas as tratativas não avançaram.
Nuno Espírito Santo iniciou a carreira como técnico em 2012, quando comandou o Rio Ave, de Portugal. Após boas temporadas pela equipe lusitana, o técnico foi contratado pelo Valencia e depois somou passagem pelo Porto. O comandante já estava no Wolves há quatro anos.
Outros nomes como o de David Moyes, ex-Manchester United, também eram cotados para o cargo no Everton, mas o técnico escocês acertou a renovação com o West Ham por três anos. Rafael Benítez, ex-Liverpool, e Christopher Galtier, ex-Lille, também foram cotados.

