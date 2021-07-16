Nuno Espírito Santo diz: 'Kane é jogador do Tottenham'

O novo técnico do Tottenham, Nuno Espírito Santo, afirmou que conta com Harry Kane para esta temporada. Em coletiva realizada nesta sexta-feira, o português não quis comentar sobre especulações acerca do futuro do centroavante.- Kane é jogador do Tottenham, nosso atleta, ponto. Não há mais nada para acrescentar. Agora é o momento para Harry se recuperar. Quando ele voltar, iremos conversar. Visualizo na frente Kane se jutando ao grupo e trabalhando junto.
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O camisa 10 é um dos maiores desejos do Manchester City para a próxima temporada. No entanto, Daniel Levy, mandatário do Tottenham, pede um valor muito alto pelo centroavante e a equipe de Pep Guardiola vive um momento de incerteza.
Após o fim da última temporada, Kane demonstrou publicamente o desejo em deixar o clube londrino em busca de novos objetivos na carreira. O jogador quer se juntar a um time que lute por títulos e que possa potencializar o seu jogo.