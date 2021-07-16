Nuno Espírito Santo diz: 'Kane é jogador do Tottenham'

Crédito: NEIL HALL / AFP

O novo técnico do Tottenham, Nuno Espírito Santo, afirmou que conta com Harry Kane para esta temporada. Em coletiva realizada nesta sexta-feira, o português não quis comentar sobre especulações acerca do futuro do centroavante.- Kane é jogador do Tottenham, nosso atleta, ponto. Não há mais nada para acrescentar. Agora é o momento para Harry se recuperar. Quando ele voltar, iremos conversar. Visualizo na frente Kane se jutando ao grupo e trabalhando junto.

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O camisa 10 é um dos maiores desejos do Manchester City para a próxima temporada. No entanto, Daniel Levy, mandatário do Tottenham, pede um valor muito alto pelo centroavante e a equipe de Pep Guardiola vive um momento de incerteza.