'Nunca tive problemas com Sarri', diz Blaise Matuidi

- Nunca tive problemas com ele. É alguém que estuda muito os adversários e sabe as dificuldades da profissão. Ele é uma pessoa envergonhada, que não dá o primeiro passo para vir falar contigo. Ainda assim, me surpreendeu muito quando recebi telefonemas constantes, na altura em que estive infetado com Covid-19. Mostrou o bom homem que é - disse.