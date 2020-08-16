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futebol

'Nunca tive problemas com Sarri', diz Blaise Matuidi

Anunciado pelo Inter Miami, meio-campista francês
disse que o ex-treinador da Juventus é "um bom homem"...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2020 às 16:04

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 16:04

Crédito: AFP
Recém-contratado pelo Inter Miami, Blaise Matuidi revelou não ter tido problemas com Sarri. Em entrevista ao "L'Équipe", o meio-campista francês elogiou o ex-treinador da Juventus.
- Nunca tive problemas com ele. É alguém que estuda muito os adversários e sabe as dificuldades da profissão. Ele é uma pessoa envergonhada, que não dá o primeiro passo para vir falar contigo. Ainda assim, me surpreendeu muito quando recebi telefonemas constantes, na altura em que estive infetado com Covid-19. Mostrou o bom homem que é - disse.
Na época, Matuidi foi um dos três jogadores que testaram positivo para o coronavírus no elenco da Juventus. Além dele, Dybala e Rugani também foram infectados.

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