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futebol

'Nunca imaginei que treinaria o Cristiano Ronaldo', revela Pirlo

Comandante da Juventus disse que é um prazer assistir o
craque português treinar diariamente...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 11:44

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 11:44

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Contratado para o lugar de Maurizio Sarri na Juventus, Andrea Pirlo concedeu uma entrevista ao site oficial da Uefa, na qual admitiu que nunca imaginou que treinaria Cristiano Ronaldo. Para o atual treinador da Velha Senhora, é um privilégio assistir aos treinamentos do português.- Nunca imaginei que treinaria o Cristiano Ronaldo, mas estou contente por ter um jogador desta qualidade e ter a oportunidade de vê-lo trabalhar todos os dias. É um prazer para mim e para a equipe. Aos 35 anos trabalha como um garoto e é um exemplo para todos - disse.
Com apenas quatro jogos no comando da Juventus, Andrea Pirlo venceu duas partidas e empatou as outras duas. Ele ainda não perdeu pela Velha Senhora.

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