'Nunca imaginei que treinaria o Cristiano Ronaldo', revela Pirlo

Contratado para o lugar de Maurizio Sarri na Juventus, Andrea Pirlo concedeu uma entrevista ao site oficial da Uefa, na qual admitiu que nunca imaginou que treinaria Cristiano Ronaldo. Para o atual treinador da Velha Senhora, é um privilégio assistir aos treinamentos do português.- Nunca imaginei que treinaria o Cristiano Ronaldo, mas estou contente por ter um jogador desta qualidade e ter a oportunidade de vê-lo trabalhar todos os dias. É um prazer para mim e para a equipe. Aos 35 anos trabalha como um garoto e é um exemplo para todos - disse.