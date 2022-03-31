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Números positivos no Grêmio animam Villasanti: 'Muito feliz pelo meu desempenho'

Meio-campista do Tricolor é recordista do Gauchão em passes certos e desarmes...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 14:35

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2022 às 14:35
Presente em dez das 15 partidas feitas pelo Grêmio até aqui na temporada, o meio-campista paraguaio Mathías Villasanti tem estatísticas que demonstram a importância de seu desempenho, especialmente, na campanha que levou a equipe a decisão do Campeonato Gaúcho. >Fique atualizado com o aplicativo de resultados do LANCE!O camisa 27 se tornou o meio-campista da equipe com o maior número de passes corretos na competição. São 317 passes dados com 297 corretos, totalizando aproveitamento de 93,7%. Na parte de desarmes, é o melhor do Campeonato Gaúcho com 27 tentativas de desarmes (20 delas feitas corretamente), rendendo uma precisão de 74,07%.
Além de comemorar os números, o jogador de presença constante também na seleção do Paraguai pontuou que o trabalho de seus companheiros influenciou diretamente (e positivamente) em suas atuações:
- Fico muito feliz pelo meu desempenho e isso vem com trabalho diário e a ajuda dos meus companheiros e comissão técnica. Todos os dias busco evoluir e os trabalhos vem fazendo com que eu possa demonstrar minha qualidade dentro de campo. Espero seguir com essa sequência, ajudar o Grêmio e meus companheiros e buscar nossos objetivos para esse ano.
No próximo sábado (1), o Grêmio recebe o Ypiranga pela finalíssima do Gauchão onde, depois de ter vencido por 1 a 0 em Erechim, está a um empate do pentacampeonato consecutivo.
Crédito: MatheusPé/MS+

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