Números positivos no Grêmio animam Villasanti: 'Muito feliz pelo meu desempenho'

Presente em dez das 15 partidas feitas pelo Grêmio até aqui na temporada, o meio-campista paraguaio Mathías Villasanti tem estatísticas que demonstram a importância de seu desempenho, especialmente, na campanha que levou a equipe a decisão do Campeonato Gaúcho. >Fique atualizado com o aplicativo de resultados do LANCE!O camisa 27 se tornou o meio-campista da equipe com o maior número de passes corretos na competição. São 317 passes dados com 297 corretos, totalizando aproveitamento de 93,7%. Na parte de desarmes, é o melhor do Campeonato Gaúcho com 27 tentativas de desarmes (20 delas feitas corretamente), rendendo uma precisão de 74,07%.

Além de comemorar os números, o jogador de presença constante também na seleção do Paraguai pontuou que o trabalho de seus companheiros influenciou diretamente (e positivamente) em suas atuações:

- Fico muito feliz pelo meu desempenho e isso vem com trabalho diário e a ajuda dos meus companheiros e comissão técnica. Todos os dias busco evoluir e os trabalhos vem fazendo com que eu possa demonstrar minha qualidade dentro de campo. Espero seguir com essa sequência, ajudar o Grêmio e meus companheiros e buscar nossos objetivos para esse ano.

No próximo sábado (1), o Grêmio recebe o Ypiranga pela finalíssima do Gauchão onde, depois de ter vencido por 1 a 0 em Erechim, está a um empate do pentacampeonato consecutivo.