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futebol

Números defensivos do Ceará pioram com ausência de Luiz Otávio

Em quatro partidas onde o defensor não pode atuar por lesão, a meta do Vozão foi vazada sete vezes...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 17:33

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 17:33

Crédito: Stephen Eliart/Ceará
Antes de enfrentar o arquirrival Fortaleza para decidir seu futuro na Copa do Brasil, o Ceará se vê na necessidade de ajustar o comportamento defensivo da equipe no sentido de conseguir diminuir a média de gols sofridos que vem cada vez mais alta.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Nas últimas quatro partidas feitas pela temporada 2021, a equipe dirigida por Guto Ferreira que sempre teve a solidez na retaguarda como uma marca forte sofreu, ao todo, sete tentos.
Os números se referem aos reveses diante de Jorge Wilstermann (Sul-Americana) e Santos (última rodada do Brasileirão) além da vitória contra o Grêmio (estreia do Campeonato Brasileiro) e o empate diante do Fortaleza no jogo de ida da Copa do Brasil.
O momento de maior "vazamento" do sistema defensivo do Ceará coincide com a ausência de um nome importante para o setor no clube como é o caso de Luiz Otávio. Com uma entorse na região do tornozelo, a sua presença é dúvida para Guto Ferreira no confronto dessa semana que vale vaga nas oitavas de final.

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