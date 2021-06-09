Números defensivos do Ceará pioram com ausência de Luiz Otávio

Crédito: Stephen Eliart/Ceará

Antes de enfrentar o arquirrival Fortaleza para decidir seu futuro na Copa do Brasil, o Ceará se vê na necessidade de ajustar o comportamento defensivo da equipe no sentido de conseguir diminuir a média de gols sofridos que vem cada vez mais alta.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Nas últimas quatro partidas feitas pela temporada 2021, a equipe dirigida por Guto Ferreira que sempre teve a solidez na retaguarda como uma marca forte sofreu, ao todo, sete tentos.

Os números se referem aos reveses diante de Jorge Wilstermann (Sul-Americana) e Santos (última rodada do Brasileirão) além da vitória contra o Grêmio (estreia do Campeonato Brasileiro) e o empate diante do Fortaleza no jogo de ida da Copa do Brasil.