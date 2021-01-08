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Números de Luan mostram sua importância para o São Paulo

Com o volante entre os titulares, Tricolor perdeu apenas uma partida no Campeonato Brasileiro. Saldo de gols sofridos também tem mudança drástica com ele em campo...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 13:57

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 13:57

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo teve muitas dificuldades sem o volante Luan na derrota para o Red Bull Bragantino, por 4 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, em jogo disputado na última quarta-feira (06). As estatísticas mostram a importância do camisa 13 para o bom desempenho do Tricolor com ele em campo.
Com Luan entre os titulares, a equipe de Fernando Diniz já atuou 14 vezes neste Campeonato Brasileiro, com somente uma derrota, para o Corinthians, por 1 a 0, na Neo Química Arena. No total, além do revés, são dez vitórias e três empates na campanha que está na liderança da competição. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Confira 30 bons jogadores do futebol brasileiro em último ano de contrato
Já sem ele, a história é outra. Nos mesmos 14 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, o Tricolor conseguiu apenas seis vitórias, o que compromete para uma campanha ainda melhor na competição. Se pegarmos toda a temporada, são 32 jogos com Luan, com 21 vitórias e apenas quatro derrotas. Sem ele, em 23 jogos, foram nove derrotas e seis vitórias.A diferença de saldo de gols é outro dado que chama a atenção. Com o volante entre os titulares de Fernando Diniz, o Tricolor tem um saldo de 22 gols. Sem ele, o saldo é de apenas um tento, o que mostra a fragilidade defensiva sem o poder de marcação do jogador criado em Cotia.
O São Paulo se reapresenta na tarde desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, de olho no clássico contra o Santos, às 16h, no Morumbi, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o líder da competição, com 56 pontos conquistados.

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