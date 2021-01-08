Números de Luan mostram sua importância para o São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo teve muitas dificuldades sem o volante Luan na derrota para o Red Bull Bragantino, por 4 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, em jogo disputado na última quarta-feira (06). As estatísticas mostram a importância do camisa 13 para o bom desempenho do Tricolor com ele em campo.

Com Luan entre os titulares, a equipe de Fernando Diniz já atuou 14 vezes neste Campeonato Brasileiro, com somente uma derrota, para o Corinthians, por 1 a 0, na Neo Química Arena. No total, além do revés, são dez vitórias e três empates na campanha que está na liderança da competição. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Já sem ele, a história é outra. Nos mesmos 14 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, o Tricolor conseguiu apenas seis vitórias, o que compromete para uma campanha ainda melhor na competição. Se pegarmos toda a temporada, são 32 jogos com Luan, com 21 vitórias e apenas quatro derrotas. Sem ele, em 23 jogos, foram nove derrotas e seis vitórias.A diferença de saldo de gols é outro dado que chama a atenção. Com o volante entre os titulares de Fernando Diniz, o Tricolor tem um saldo de 22 gols. Sem ele, o saldo é de apenas um tento, o que mostra a fragilidade defensiva sem o poder de marcação do jogador criado em Cotia.