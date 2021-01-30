Números de Ferreirinha dão suporte a sua relevância no elenco do Grêmio

Crédito: Atacante pode ser o sucessor natural de Pepê na equipe titular (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O time do Grêmio sofreu uma notória queda de rendimento nos últimos jogos, perdendo tanto o GreNal do último domingo (24) pelo placar de 2 a 1 no Beira-Rio além do duro revés por 4 a 2 sofrido em casa contra o Flamengo. Esses resultados vem gerando pedidos de mudança na equipe, especialmente nas redes sociais, e quem pode aproveitar para ganhar novamente seu espaço é o atacante Ferreirinha.>A sequência do Tricolor na reta final do Campeonato BrasileiroOs números mostram que o camisa 47 tem excelente aproveitamento quando entra na equipe. Embora saia do banco, consegue ser o líder em dribles entre os atacantes da Série A, segundo a plataforma 'Wyscout', com cerca de 12 dribles por partida e média de acerto de 53%. Além disso, de acordo com informação de outra base de dados analíticos, o 'Footstats', Ferreira é o atleta dentre os nomes com pelo menos dribles na competição que precisa de menos tempo, em média, para concluir uma jogada do tipo, somente 21 minutos.

Outro ponto que joga a favor do atacante é o fator de que seus gols marcados foram decisivos. Na Série A, o atacante marcou diante do Palmeiras no empate por 1 a 1 no primeiro turno e o outro contra o Athletico, na vitória importante por 2 a 1 na Arena da Baixada.

Dos 15 jogos disputados, 11 foram saindo do banco de reservas, onde o tricolor conquistou 45% dos pontos disputados. Além de toda a ajuda no ataque, Ferreira também se destaca como o segundo jogador com mais divididas ganhas dentre os atletas da Série A.

Além da estatística e do momento sugestivo para mudança no Imortal, a situação de outro atleta no elenco pode naturalmente acabar o favorecendo também: Pepê.