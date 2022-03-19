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Números comprovam grande temporada de Pablo Maia no São Paulo

Somando os jogos da Copinha, Copa do Brasil e Paulista, Pablo Maia entrou em campo em 17 oportunidades, com 12 vitórias...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 08:00

Publicado em 19 de Março de 2022 às 08:00

Depois de disputar a Copinha deste ano, o volante Pablo Maia foi promovido ao elenco profissional do São Paulo e logo assumiu a titularidade da equipe sob o comando do técnico Rogério Ceni. E os números comprovam a grande temporada feita pelo camisa 29 até aqui. VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO CAMPEONATO PAULISTA
Somando os jogos da Copinha, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, Pablo Maia entrou em campo em 17 oportunidades, sendo 12 vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Neste período, o São Paulo foi vazado em apenas cinco partidas - sofreu sete gols neste período.
- Tem sido um ano de muito aprendizado para mim. Depois da Copa São Paulo, joguei meus primeiros jogos no profissional. Procuro aprender a cada dia com todos durante os treinamentos e jogos. Fico feliz com os números, mas quero evoluir cada vez mais. Espero seguir ajudando tanto no sistema defensivo quanto no ataque - disse Pablo.Na equipe principal do Tricolor, Pablo disputou 10 partidas, sendo oito como titular. Ele deve continuar na equipe titular contra o Botafogo-SP, neste sábado (19), às 16h, no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.
Crédito: PabloMaiavemsendodestaquedoSãoPaulonestatemporada(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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