Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Número de casos de Covid-19 no Tottenham sobe para 11 infectados

Clube encara o Rennes pela Conference League nesta quinta-feira, mas espera adiar o confronto da Premier League contra o Brighton marcado para este final de semana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2021 às 11:08

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 11:08

O número de casos de Covid-19 no Tottenham subiu de oito para 11 infectados após os resultados dos testes realizados na última terça-feira, segundo o "Daily Mail". Neste grupo, há sete jogadores e quatro membros da comissão técnica do clube londrino.Os Spurs devem pedir o adiamento do duelo contra o Brighton, marcado para o próximo domingo pela Premier League. Na última temporada, a cúpula da liga admitia o adiamento de partidas quando equipes eram severamente afetadas pelo coronavírus.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, o Tottenham já possui um jogo contra o Burnley que precisa de uma nova data, uma vez que o confronto não aconteceu por conta de uma forte nevasca no último mês de novembro. Com isso, o clube precisaria encaixar duas partidas em um calendário sem muitas brechas.
Nesta quinta-feira, a equipe entra em campo diante do Rennes pela Conference League. O nome dos atletas infectados ainda não foi divulgado, mas é provável que Antonio Conte tenha dificuldades em montar a equipe titular com o número de desfalques que já possui.
Crédito: AntonioContedeveterdordecabeçaparaescalaroTottenhamnospróximosjogos(OLISCARFF/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados