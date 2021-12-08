Número de casos de Covid-19 no Tottenham sobe para 11 infectados

O número de casos de Covid-19 no Tottenham subiu de oito para 11 infectados após os resultados dos testes realizados na última terça-feira, segundo o "Daily Mail". Neste grupo, há sete jogadores e quatro membros da comissão técnica do clube londrino.Os Spurs devem pedir o adiamento do duelo contra o Brighton, marcado para o próximo domingo pela Premier League. Na última temporada, a cúpula da liga admitia o adiamento de partidas quando equipes eram severamente afetadas pelo coronavírus.

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No entanto, o Tottenham já possui um jogo contra o Burnley que precisa de uma nova data, uma vez que o confronto não aconteceu por conta de uma forte nevasca no último mês de novembro. Com isso, o clube precisaria encaixar duas partidas em um calendário sem muitas brechas.

Nesta quinta-feira, a equipe entra em campo diante do Rennes pela Conference League. O nome dos atletas infectados ainda não foi divulgado, mas é provável que Antonio Conte tenha dificuldades em montar a equipe titular com o número de desfalques que já possui.