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futebol

Número de casos de Covid-19 no Avaí chega a 17

Novos diagnósticos positivos foram constatados no plantel Azurra em relação a quatro nomes comandados por Geninho...

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 12:30

LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 12:30
Crédito: Divulgação
Assim como em outras equipes do futebol brasileiro, o Avaí tem sofrido com os nomes pertencentes a setores distintos do clube diagnosticados com o novo coronavírus. Isso porque a lista que já era extensa em relação aos infectados acabou sendo acrescida de sete nomes diante dos recentes resultados obtidos pelo clube Azurra entre atletas e integrantes tanto da comissão técnica como também do departamento médico.
Segundo informação divulgada pelo próprio Avaí, o goleiro Lucas Frigeri, os laterais João Lucas e Iury e o atacante Rildo são os nomes dos atletas que serão desfalques nos próximos compromissos da equipe pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Além dos citados, também testaram positivo para Covid-19 o treinador de goleiros Wlamir Machado, o preparador físico Jaelson Ortiz e o massagista Assis. O Leão também acrescentou que estão "todos isolados, passam bem e sob supervisão do DM".
Antes da última bateria de exames, já estavam em processo de recuperação do novo coronavírus, dentre os jogadores, Felipe, Gastón Rodriguez, Pedro CastroRafael Pereira, Rildo, Ronaldo e Zé Marcos. Em outros setores, os nomes eram do técnico Geninho, do seu auxiliar direto Evando, do coordenador de futebol Diogo Fernandes e do fisiologista Pedro Mohr.

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