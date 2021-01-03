Novorizontino vence o Fast e larga na frente nas quartas de final da Série D; Marcílio Dias e Altos empatam

Crédito: Bruno Golembiewski/CNMD

O domingo foi marcado por duas partidas decisivas pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Na Arena da Amazônia, em Manaus, o Novorizontino venceu o Fast por 1 a 0 e deu grande passo rumo às semifinais da competição. Em Itajaí, Marcilío Dias e Altos empataram em 1 a 1 e deixaram a definição em aberto para a partida de volta.

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Jogando fora de casa, o Novorizontino soube aproveitar os desfalques do Fast (sete atletas testaram positivo para Covid-19) e bateu o rival de forma cirúrgica. O único gol da partida foi marcado por Guilherme Queiroz ainda aos 13 minutos primeiro tempo, após cruzamento de Pereira.

Com a vitória, o Tigre precisa apenas de um empate em casa - onde ainda não perdeu até aqui na Série D - para avançar às semifinais e, consequentemente, garantir o acesso inédito à Série C de 2021. Já o Fast depende de uma vitória por dois ou mais gols. Um triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis. A partida de volta está marcada para o próximo domingo, às 16h (de Brasília).

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Marcílio Dias 1 x 1 Altos

Na outra partida do dia, o equilíbrio prevaleceu e Marcílio Dias e Altos ficaram no empate em Itajaí, no interior de Santa Catarina. O time da casa saiu na frente com gol de Alessandro, aos 25 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu segurar o resultado. Aos 43, Manoel recebeu cruzamento de Gean e concluiu de cabeça para igualar o placar.