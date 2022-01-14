Novorizontino vence e despacha Grêmio da Copinha

O Novorizontino encarou o Grêmio na tarde desta sexta-feira (14), em partida válida pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, o time de Novo Horizonte pressionou e saiu com a vitória. Bertuol e Cauã Santos marcaram, enquanto Cuiabano descontou. O duelo se encerrou no 2 a 1. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSJOGO MOVIMENTADO!

A partida começou bastante movimentada. Os dois times não se estudaram tanto e já buscaram partir para cima. O Grêmio foi o primeiro das equipes a ter uma chance perigosa, mas o Novorizontino equilibrou e não deu moleza ao Tricolor Gaúcho.

QUE CHANCE!

Aos 13, os paulistas tiveram a principal chance da equipe. Na jogada, Bertuol venceu a marcação, após lançamento, recebendo nas costas de Gustavo Martins. O centroavante partiu em velocidade e mandou de canhota, buscando o gol. A bola, porém, foi pela esquerda do gol de Thiago Beltrame.

QUE SUSTO!

Não demorou muito para que o Grêmio também tivesse chances de ouro. Aos 26, o time apareceu com bola parada. Cuiabano, em cobrança de falta, mandou direto para o gol do Novorizontino. O goleiro João Vitor espalmou com a mão, mandando por cima da redes.

QUASE!

Aos 34, em jogada de grande perigo, o Tricolor apareceu com uma chance tripla. Na primeira, a bola foi afastada pela zaga. Na sequência, ​foi a vez do goleiro Thiago Beltrame afastar. Na sequência, a defesa do Novorizontino mandou para longe.

NA FRENTE!​Em contra-ataque, Rômulo recebeu e partiu em velocidade, vencendo a marcação. Bertuol alcançou o colega de equipe e ficou na frente do gol, recebendo do camisa 10, que cruzou. Bertuol mandou para o fundo das redes, abrindo o placar.

GOLAÇO!​O Novorizontino não demorou para ampliar o placar em Jaú. Aos 38, em bela jogada da equipe, Cauã Santos partiu em velocidade. Na jogada, o camisa 28 recebeu, partiu em velocidade e mandou um chute colocada, em uma bomba para o gol.

DIMINUI!

O Grêmio voltou com tudo para a segunda etapa. Aos 5, em roubada de bola, o Grêmio trabalhou e partiu com perigo. Cuiabano recebeu e mandou uma bomba pela esquerda, não dando chance para o goleiro João Vitor, que não conseguiu fazer a defesa.

QUE CHANCE!

O Tricolor seguiu em busca do empate. Aos 11, chegou mais uma vez com perigo. Rubens arriscou de longe e chutou, com perigo e de fora da área. No entanto, o goleiro adversário encaixou a bola e ficou com ela, evitando a chegada gremista.

NA PRESSÃO!

O Tricolor Gaúcho, depois do gol de Cuiabano, se abriu mais para o jogo e partiu para cima. Enquanto isso, o Novorizontino acabou tendo menos chances de pressão e conseguiu boas jogadas em bola parada.

FORA!​A equipe gaúcha chegou com muito perigo na sequência. Aos 27, Cuiabano recebeu, dominou e tentou de fora, com muito veneno. A bola, porém, foi no pé trave. Na sequência, após cobrança de escanteio, Pedro aproveitou escanteio e cabeceou. Porém, a arbitragem já marcava impedimento.

UH!​Logo depois, aos 29, mais uma chance do Grêmio. Zinho tentou, mas a bola esbarrou na zaga. Logo depois, Arthur Viana ficou com ela e mandou um bom cruzamento para Kevin, que perdeu a bola, mandando por cima do gol do Novorizontino.

QUASE!

O Grêmio teve mais uma oportunidade aos 40. Zinho cruzou para Arthur Viana, na pequena área. No entanto, o camisa 25 acabou escorregando na hora de finalizar e mandou por cima da meta do Novorizontino.FICHA TÉCNICA

Novorizontino 2 x 1 GrêmioLocal: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)Data: 14/01/2022 - às 17h15 (de Brasília)Árbitro: Renan Pantoja de Quequi (SP)Assistentes: Claudenir Donizeti Gonçalves da Silva (SP) e Izabele de Oliveira (SP)Cartões amarelos: David Benjamin, Cauã Santos e Firmino (Novorizontino); Gustavo Marins, Cuiabano e Gustavo Martins (Grêmio)Cartões vermelhos: -Gols: Bertuol, aos 35'/2ºT (1-0); Cauã Santos, aos 38'/1ºT (2-0); Cuiabano, aos 5'/2ºT (2-1)

NOVORIZONTINO (Técnico: Rafael Stucchi)​João Vitor; Kaue Santos, André Júnior (Firmino, aos 32'/2ºT), Diego Rodrigues e Gabriel Canal (Mario Vasconcellos, aos 40'/2ºT); David Benjamin (Adrian Sander, aos 40'/2ºT), Rômulo e Claudinei (Luca, aos 41'/2ºT); Kauã Vinícius, Bertuol (Lucas Café, aos 19'/2ºT) e Cauã Santos (Brayam, aos 19').sai 8 e entra 22

GRÊMIO (Técnico: Luis Eduardo)

Thiago Beltrame; Lucas Kawan, Gustavo Martins, Gustavo Marins e Cuiabano; Pedro Cuiabá (Ronald, aos 33'/2ºT), Rubens (Arthur Viana, aos 23, aos 2ºT), Gabriel Silva (Hiago, aos 33'/2ºT) e Kaká (Zinho, aos 14'/2ºT); Kauan Kelvin (Velasco, aos 0'/2ºT) e Kevin (Messias Teixeira, aos 33'/2ºT).