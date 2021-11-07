futebol

Novorizontino garante acesso; veja o resumo da Série C deste domingo (7)

Tigre venceu o Manaus no confronto direto pela vaga; Tombense e Ypiranga ficaram no empate...
Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 18:00

A tarde deste domingo (7) marcou o final da segunda fase da Série C e, com isso, a última vaga para a Série B foi definida. Jogando em Novo Horizonte, o Novorizontino venceu o Manaus e garantiu o acesso. Já em Tombos, o Tombense, já classificado para a final, ficou no empate com o Ypiranga-RS. Confira o resumo:
Novorizontino 2 x 0 ManausNo jogo que marcou o confronto direto pela única vaga ainda em jogo para a Série B, o Novorizontino recebeu o Manaus, no Jorge Ismael de Biasi. Com gols de Edson Silva e Douglas Baggio, o Tigre levou a melhor pelo placar de 2 a 0, chegou aos nove pontos e conquistou o acesso.
Tombense 1 x 1 Ypiranga-RS​Em Tombos, o Tombense recebeu o Ypiranga-RS. Com o acesso e a ida para a final já garantidos, o time da casa não tinha nenhuma pretensão no confronto, mas, mesmo assim, ficou no empate de 1 a 1. Desesperado pela vitória e dependendo ainda do resultado da outra partida, o time gaúcho acabou ficando pelo caminho e seguirá na Série C em 2022. Marquinhos marcou para os donos da casa, enquanto que Jonathan igualou para os visitantes.

