Novorizontino, Floresta e Altos-PI garantem acesso para a Série C

O domingo é de festa para as torcidas do Altos-PI, Floresta-CE e Novorizontino-SP. Os três times garantiram uma vaga na semifinal da Série D e automaticamente está na Série C de 2021.
Na próxima fase, o Altos encara o Mirassol, que também garantiu o seu acesso, mas no sábado. Do outro lado da chave, Floresta e Novorizontino-SP medem forças.
Veja o resumo dos jogos
Altos x Marcílio Dias
No estádio Felipão, o Altos mostrou a sua força e com gols de Klenisson, Juninho Arcanjo, Betinho (2x) e um magistral de Gean, massacrou o Marcílio Dias por 5 a 1. O resultado deu ao time o acesso inédito para a Série C.
América-RN x Floresta-CE
Na Arena das Dunas, o Floresta chegou com a vantagem de dois gols. Com uma defesa forte e mortal nas descidas ao ataque, a equipe segurou o empate por 1 a 1 diante do América-RN e garantiu o seu lugar entre os quatro.
Novorizontino-SP x Fast
Após vencer a ida por 1 a 0, o Novorizontino não deu chances ao azar dentro de casa. Equilibrado, o time paulista venceu por 3 a 0, com gols de Cléo Silva, Guilherme Queiroz e Danielzinho, o Tigre segue firme na luta pelo título.