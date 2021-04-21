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Novorizontino e Guarani vencem e seguem na briga por vaga nas quartas de final do Paulistão

Novorizontino faz 2 a 0 no Santo André e emenda quarta vitória seguida; em Araraquara, Bugre faz 2 a 1 na Ferroviária e pressiona Mirassol e Santos no Grupo D...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 01:08

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 01:08
Crédito: Guilherme Videira
O Novorizontino derrotou o Santo André por 2 a 0, na noite desta terça-feira (20), em casa, no estádio Jorge Ismael di Biasi, e emendou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Paulista. A partida foi válida pela nona rodada da competição estadual.
>>Confira a classificação do Paulista e simule resultados
Com o triunfo, a equipe segue na segunda colocação do Grupo 7, com 14 pontos em sete partidas. O Novorjzontino tem seis pontos e dois jogos a menos que o líder Bragantino e está cinco à frente do Palmeiras. A equipe alviverde, no entanto, tem uma partida a menos. Já o Santo André continua em segundo lugar no Grupo A com seis pontos - o Corinthians lidera com 18 pontos.
Os gols da partida em Novo Horizonte saíram no segundo tempo: Felipe Rodrigues, aos dois minutos, e Jenison, aos dez minutos. VIRADA EM ARARAQUARA
No outro confronto da noite, o Guarani superou a Ferroviária por 2 a 1, na Fonte Luminosa, em Araraquara. O duelo foi válido pela quinta rodada. O Bugre chegou a oito pontos no Grupo D - pontuação similar à do vice-líder Mirassol, que leva vantagem nos critérios de desempate. A primeira colocação da chave é do Santos, que tem nove pontos.
Na partida de Araraquara, os mandantes abriram o placar logo aos dois minutos, com Bruno Mezenga aproveitamento cruzamento de Felipe Marques. O Guarani empatou logo na sequência, com Andrigo, concluindo lance após bela jogada de Davó. A virada do time de Campinas veio na segunda etapa depois de um escanteio cobrado por Bidu e desvio dentro da área.
O Paulistão segue nesta quarta-feira com duas partidas. A Inter de Limeira recebe o Ituano, às 21h, e o Mirassol encara o Botafogo-SP em seus domínios, às 22h15.

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