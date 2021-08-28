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Novorizontino bate Criciúma em ''duelo de 6 pontos'' e assume liderança na Série C; confira as partidas

Michel Douglas fez o gol da vitória do Tigre do Vale...
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Publicado em 

27 ago 2021 às 22:01

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 22:01

Crédito: Divulgação/Celso da Luz/Criciúma E.C.
>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA sexta-feira (27), marcou o início da 14ª rodada da Série C. Em campo, o Novorizontino bateu o Criciúma pelo placar mínimo e assumiu a liderança do Grupo B.
O primeiro tempo foi pouco movimentado. O Criciúma foi para campo com uma formação mais precavida, tendo Jessé atuando como terceiro zagueiro. Assim, o Tigre anulou o Novorizontino, mas também não conseguiu jogar.
O time paulista tentou aproveitar mais os lados do campo, mas pecou nos cruzamentos e não conseguiu penetrar a área adversária.
Já na segunda etapa, aos 12 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou na segunda trave para Michel Douglas balançar as redes e furar a retranca dos catarinenses. Logo depois, a partida mudou de cenário e o Criciúma foi ao ataque, mas sem sucesso.
O Novorizontino assumiu a liderança provisória do Grupo B, agora com 27 pontos, deixando o Criciúma com 26. No domingo (29), o Ypiranga pode retomar a frente.
A Série C vive seus momentos de definição e neste final de semana terá diversos jogos decisivos, confira a continuidade da rodada:
Sábado: 15h - Ferroviário x Jacuipense 17h - Oeste x Botafogo-SP 17h - Tombense x Manaus 19h - Paysandu x Floresta 21h - Ituano x Mirassol
Domingo:​11h - Figueirense x Ypiranga 16h - Altos x Botafogo-PB18h - São José x Paraná
Segunda: 20h - Santa Cruz x Volta Redonda

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