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futebol

Novorizontino anuncia chegada do zagueiro Robson, ex-Botafogo-SP

Defensor foi um dos destaques da campanha do Pantera na Série B...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 19:37

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 19:37

Crédito: Divulgação/Novorizontino
Ano novo, vida nova. 2021 tem tudo para ser um ano com novos ares e de mudanças. No futebol, a mesma coisa. Após defender as cores do Botafogo de Ribeirão Preto na temporada 2020, o zagueiro Robson foi anunciado oficialmente como novo reforço do Novorizontino.
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Capitão do Pantera na campanha da Série B, Robson chega ao clube de Novo Horizonte para a disputa do Campeonato Paulista e da Série C do Brasileiro, campeonato esse que o clube aurinegro conquistou o acesso. O defensor agradeceu a oportunidade e comentou sobre sua chegada em seu novo clube.
- Fui muito bem recebido pelos atletas, comissão técnica e diretoria do clube. Estou muito motivado, o Novorizontino é uma equipe que sempre faz muito bons campeonatos. Estou confiante para fazer meu melhor e ajudar o clube a crescer ainda mais - afirmou o zagueiro, antes de mandar um recado para o torcedor do Tigre.
- Muita garra, muita determinação, com certeza vou fazer o meu melhor enquanto estiver vestindo a camisa do Novorizontino” - concluiu.

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