Novorizontino anuncia chegada do zagueiro Robson, ex-Botafogo-SP

Crédito: Divulgação/Novorizontino

Ano novo, vida nova. 2021 tem tudo para ser um ano com novos ares e de mudanças. No futebol, a mesma coisa. Após defender as cores do Botafogo de Ribeirão Preto na temporada 2020, o zagueiro Robson foi anunciado oficialmente como novo reforço do Novorizontino.

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Capitão do Pantera na campanha da Série B, Robson chega ao clube de Novo Horizonte para a disputa do Campeonato Paulista e da Série C do Brasileiro, campeonato esse que o clube aurinegro conquistou o acesso. O defensor agradeceu a oportunidade e comentou sobre sua chegada em seu novo clube.

- Fui muito bem recebido pelos atletas, comissão técnica e diretoria do clube. Estou muito motivado, o Novorizontino é uma equipe que sempre faz muito bons campeonatos. Estou confiante para fazer meu melhor e ajudar o clube a crescer ainda mais - afirmou o zagueiro, antes de mandar um recado para o torcedor do Tigre.