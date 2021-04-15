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Novorizontino afunda São Caetano no Paulistão; Botafogo SA bate o Ituano e vence a primeira

Com o revés de 2 a 0, Azulão decidiu não continuar com o trabalho do técnico Wilson Junior. A derrota em casa colocou o clube de Itú em último no 'grupo da morte'...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 00:59

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 00:59
Crédito: Com um ponto, Azulão tem a pior campanha do estadual (Leonardo Lima/ São Caetano
No complemento da rodada do Campeonato Paulista, o Novorizontino superou o São Caetano por 2 a 0 e causou a saída do o técnico Wilson Junior. No outro jogo da quinta rodada, o Botafogo SA venceu o Ituano por 2 a 1.
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Os gols do Tigre, que recebe a Ferroviária, no sábado (17), às 22h15, em Novo Horizonte, foram marcados por Danielzinho e pelo zagueiro Bruno Aguiar. Foi a segunda vitória seguida do Novorizontino no Paulistão, que se iguala em pontos ao Palmeiras no Grupo C.
O Azulão ainda não venceu em seis jogos disputados e entra em campo novamente na segunda-feira (19), às 22h15, contra o São Bento.Já o Fogão conseguiu sua primeira vitória na competição graças aos gols de Neto Pessoa e Luketa. A equipe chega aos cinco pontos e assume o terceiro lugar no Grupo A.
O Ituano ficou na bronca com a arbitragem, já que a derrota puxou o Galo para a quarta colocação do Grupo C.

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