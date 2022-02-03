Novo treinador do Everton, Lampard diz que o foco é ‘no curto prazo’ e revela: ‘Há muito trabalho a ser feito’

Frank Lampard concedeu sua primeira entrevista coletiva como treinador do Everton nesta quinta-feira. O ex-jogador revelou que o foco é na recuperação da equipe na Premier League, na fuga contra o rebaixamento. > Apresentado pelo Barcelona, Aubameyang garante: ‘Vamos voltar ao topo’

- No curto prazo, a missão é melhorar a posição na liga. E no longo prazo, é claro que esse clube tem grande ambição, grande história, grande torcida. Há muito trabalho a ser feito, mas estou muito orgulhoso de ter recebido essa oportunidade - disse Lampard. O Everton ocupa a 16º colocação da Premier League, o segundo time fora da zona de rebaixamento à segunda divisão. A equipe está com 19 pontos, apenas quatro de diferença para o Newcastle, que abre a zona.

> Veja a tabela da Premier League Lampard fará sua estreia no comando do Everton neste sábado. A equipe vai enfrentar o Brentford pela Copa da Inglaterra. Porém, o técnico contará com desfalques importantes para o duelo. Os reforços Dele Alli e Van de Beek não podem ser relacionados por já terem atuado na competição por outro clube, enquanto o atacante Calvert-Lewin está lesionado.