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Novo treinador do Everton, Lampard diz que o foco é ‘no curto prazo’ e revela: ‘Há muito trabalho a ser feito’

Novo técnico do Everton concedeu sua primeira entrevista coletiva pelo clube e vai estrear no sábado, pela Copa da Inglaterra
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Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 13:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 13:44
Frank Lampard concedeu sua primeira entrevista coletiva como treinador do Everton nesta quinta-feira. O ex-jogador revelou que o foco é na recuperação da equipe na Premier League, na fuga contra o rebaixamento. > Apresentado pelo Barcelona, Aubameyang garante: ‘Vamos voltar ao topo’
- No curto prazo, a missão é melhorar a posição na liga. E no longo prazo, é claro que esse clube tem grande ambição, grande história, grande torcida. Há muito trabalho a ser feito, mas estou muito orgulhoso de ter recebido essa oportunidade - disse Lampard. O Everton ocupa a 16º colocação da Premier League, o segundo time fora da zona de rebaixamento à segunda divisão. A equipe está com 19 pontos, apenas quatro de diferença para o Newcastle, que abre a zona.
> Veja a tabela da Premier League Lampard fará sua estreia no comando do Everton neste sábado. A equipe vai enfrentar o Brentford pela Copa da Inglaterra. Porém, o técnico contará com desfalques importantes para o duelo. Os reforços Dele Alli e Van de Beek não podem ser relacionados por já terem atuado na competição por outro clube, enquanto o atacante Calvert-Lewin está lesionado.
Crédito: LampardéonovotreinadordoEverton(Foto:Divulgação/Everton

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