Novo técnico, Enderson Moreira levará auxiliar, treinador de goleiro e preparador físico ao Botafogo

Crédito: Mourão Panda/América

Enderson Moreira não será o único novo rosto no dia a dia do Botafogo. O novo técnico do Alvinegro, anunciado na noite desta terça-feira, chega ao clube com mais três profissionais, que vão formar a sua comissão técnica e se unir às pessoas que já estavam no dia a dia do Glorioso.

+ Novo técnico do Botafogo, Enderson Moreira sofreu infarto em maio

Além do novo treinador, chegam o auxiliar Luís Fernando Flores, o auxiliar e treinador de goleiros Ailton Serafim e o preparador físico Edy Carlos Soares. Os quatro trabalham juntos há anos e formam a comissão de Enderson Moreira.

Dos três, o mais famoso é Luis Fernando Flores, que foi jogador de futebol. O ex-meia foi camisa 10 do Cruzeiro na conquista da Supercopa de 1991 sobre o River Plate, tendo também atuado pelo Internacional.Enderson e a nova comissão técnica do Botafogo chegarão ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira. Eles vão conhecer as instalações do Nilton Santos, conversar com os jogadores pela primeira vez e já iniciar os treinos.