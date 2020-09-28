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futebol

Novo técnico! Enderson Moreira está de volta ao Goiás

Após a demissão de Thiago Larghi, o Verdão não perdeu tempo e anunciou o substituto...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 19:54

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 19:54
Crédito: Rosiron Rodrigues / Goiás E.C.
A segunda-feira está agitada pelos lados do Goiás. Após anunciar a saída de Thiago Larghi, a diretoria do Verdão anunciou o retorno do técnico Ederson Moreira, que estava desempregado desde a saída do Cruzeiro.Esta será a terceira passagem do comandante no time esmeraldino. A melhor delas aconteceu em 2013, quando deixou o Goiás na sexta colocação da Série A.
No Verdão, Enderson terá a dura missão de recuperar o time na classificação do Campeonato Brasileiro. Após 9 partidas, o Verdão ocupa a penúltima colocação, com 9 pontos.
Na última rodada, o Goiás foi até a Arena Castelão e apenas empatou diante do Ceará por 2 a 2.
O primeiro desafio de Enderson Moreira com a equipe da Serrinha acontece no fim de semana, quando o Goiás encara o Santos, em casa.

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