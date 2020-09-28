Novo técnico! Enderson Moreira está de volta ao Goiás

Crédito: Rosiron Rodrigues / Goiás E.C.

A segunda-feira está agitada pelos lados do Goiás. Após anunciar a saída de Thiago Larghi, a diretoria do Verdão anunciou o retorno do técnico Ederson Moreira, que estava desempregado desde a saída do Cruzeiro.Esta será a terceira passagem do comandante no time esmeraldino. A melhor delas aconteceu em 2013, quando deixou o Goiás na sexta colocação da Série A.

No Verdão, Enderson terá a dura missão de recuperar o time na classificação do Campeonato Brasileiro. Após 9 partidas, o Verdão ocupa a penúltima colocação, com 9 pontos.

Na última rodada, o Goiás foi até a Arena Castelão e apenas empatou diante do Ceará por 2 a 2.