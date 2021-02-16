Novo técnico do São Paulo, Crespo faz tour no Morumbi com Kaká

Crédito: São Paulo FC

O novo técnico do São Paulo, Hernán Crespo conheceu as dependências do clube na tarde desta terça-feira (16), acompanhado do ex-meia e ídolo do Tricolor, Kaká, que fez um tour no Estádio do Morumbi com o argentino.

Crespo é mais um! Relembre os argentinos na história do São Paulo

Os dois atuaram juntos no Milan (ITA) na temporada 2004/2005, quando foram vice-campeões da Liga dos Campeões, perdendo para o Liverpool, que foi derrotado pelo São Paulo na final do Mundial de Clubes posteriormente.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOApós desembarcar no Brasil nesta manhã, Crespo teve um encontro com a diretoria são-paulina, além do presidente Julio Casares. O argentino conhecerá o elenco nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda e será apresentado logo em seguida, quando concederá entrevista coletiva, ainda sem horário definido.