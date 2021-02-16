Novo técnico do São Paulo, Crespo faz tour no Morumbi com Kaká

O novo técnico do São Paulo, Hernán Crespo conheceu as dependências do clube na tarde desta terça-feira (16), acompanhado do ex-meia e ídolo do Tricolor, Kaká, que fez um tour no Estádio do Morumbi com o argentino.
Crespo é mais um! Relembre os argentinos na história do São Paulo
Os dois atuaram juntos no Milan (ITA) na temporada 2004/2005, quando foram vice-campeões da Liga dos Campeões, perdendo para o Liverpool, que foi derrotado pelo São Paulo na final do Mundial de Clubes posteriormente.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOApós desembarcar no Brasil nesta manhã, Crespo teve um encontro com a diretoria são-paulina, além do presidente Julio Casares. O argentino conhecerá o elenco nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda e será apresentado logo em seguida, quando concederá entrevista coletiva, ainda sem horário definido.
- Vi todas as últimas partidas do São Paulo. É muita responsabilidade. A responsabilidade é porque o São Paulo é muito grande. Amanhã seguramente vou conhecer o elenco - afirmou no saguão do aeroporto. O restante de sua comissão técnica irá chegar até o dia 23 de fevereiro, perto da última rodada do Campeonato Brasileiro. A partir dessa data, ele comandará os primeiros treinos com o elenco. Portanto, é provável que o treinador só estreie na primeira rodada do Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, dia 28 de fevereiro, às 20h30, no Morumbi. O treinador já assistiu algumas partidas do São Paulo e recebeu relatórios de jogadores, como posição preferida, mapa de calor, entre outras estatísticas.