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Novo técnico do São Paulo, Crespo desembarca no Brasil nesta terça

Argentino chega ao país para começar planejamento da próxima temporada. Estreia deve acontecer somente na próxima temporada, quando iniciar o Campeonato Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 13:59

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 13:59

Crédito: Divulgação / Twitter Defensa y Justicia
O novo técnico do São Paulo, Hernán Crespo, chegará ao Brasil nesta terça-feira (16), por volta das 11h30, no Aeroporto de Guarulhos. A informação foi divulgada incialmente pela 'Gazeta Esportiva' e confirmada pelo LANCE!.
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Crespo assinou contrato de duas temporadas com o Tricolor e segue o planejamento da próxima temporada, quando assumirá a equipe. Amanhã, ele deve conhecer as instalações do São Paulo. Ainda não há uma data para sua apresentação.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOAlém de Crespo, chegam ao São Paulo mais cinco integrantes de sua equipe: o auxiliar Juan Branda, o preparador de goleiros Gustavo Nepote, os preparadores físicos Alejandro Kohan e Gustavo Satto, além do analista Tobías Kohan. Todo esse pacote deve custar ao São Paulo cerca de R$ 1 mi por mês.
Ex-atacante com passagem pela seleção argentina, Crespo começou sua carreira de treinador em 2015, no Modena, da Segunda Divisão italiana. Em 2018, ele assumiu o comando do Banfield, de seu país, e em janeiro de 2020 chegou ao Defensa y Justicia.No clube argentino, fez o seu melhor trabalho. Terminou a Libertadores em terceiro lugar no Grupo G, o mesmo do Santos. Com a eliminação, se classificou para a Sul-Americana, onde foi campeão da competição vencendo o Lanús na final do torneio continental.
Em toda a sua carreira, tem 116 jogos como treinador, com 42 vitórias, 28 empates e 46 derrotas, totalizando 44% de aproveitamento.

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