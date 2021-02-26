Novo técnico do São Paulo, Crespo aparece no BID e estreia domingo

Crédito: Twitter/São Paulo

O técnico Hernán Crespo apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e pode estrear no comando do São Paulo. A estreia dele será contra o Botafogo-SP, às 19h, no Morumbi, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.

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O argentino ainda resolvia algumas pendências burocráticas, mas com o registro na CBF, está apto para comandar o Tricolor à beira do campo. O treinador comanda seu primeiro treino na tarde desta sexta-feira (26), às 16h, no CT da Barra Funda.