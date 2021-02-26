Novo técnico do São Paulo, Crespo aparece no BID e estreia domingo

O técnico Hernán Crespo apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e pode estrear no comando do São Paulo. A estreia dele será contra o Botafogo-SP, às 19h, no Morumbi, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.
São Paulo bateu na trave no Brasileirão! Lembre títulos que o Tricolor passou perto de vencer
O argentino ainda resolvia algumas pendências burocráticas, mas com o registro na CBF, está apto para comandar o Tricolor à beira do campo. O treinador comanda seu primeiro treino na tarde desta sexta-feira (26), às 16h, no CT da Barra Funda.
VEJA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO O treinador terá outros cinco profissionais em sua comissão técnica: o auxiliar Juan Branda, o preparador de goleiros Gustavo Nepote, os preparadores físicos Alejandro Kohan (este elogiado nos bastidores) e Gustavo Satto, além do analista Tobías Kohan. Apresentado há duas semanas, Crespo esteve na semana passada no CT, onde teve o primeiro contato com o elenco e conversou com a comissão técnica então comandada por Marcos Vizolli.