Novo técnico do Náutico, Marcelo Chamusca foca em colocar o time no G-4

Durou poucas horas a procura do Náutico por um novo treinador. Após a saída de Hélio dos Anjos, o Timbu agiu rápido no mercado e acertou com Marcelo Chamusca.
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O treinador terá a missão de recuperar o elenco e recolocar o Náutico no G-4 da Série B, situação que viveu em grande parte do turno.
Para isso acontecer, Marcelo Chamusca vai precisar de um forte trabalho para reanimar o elenco, que se encontra sem vitórias nas últimas seis partidas.
Em sua apresentação, o novo comandante deu o tom do que pretende implementar dentro do elenco neste início de trabalho.
‘Estou muito motivado pela oportunidade. Acredito nos jogadores. A expectativa é voltar ao G4 da competição e brigar muito forte na parte de cima da tabela. O Náutico tem time e toda condição para que possamos voltar a figurar no G4 no segundo turno. Vamos trabalhar para isso’, afirmou.