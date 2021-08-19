Novo técnico do Náutico, Marcelo Chamusca foca em colocar o time no G-4

Crédito: Marcelo Chamusca é o novo técnico do Náutico (Náutico/Divulgação

Durou poucas horas a procura do Náutico por um novo treinador. Após a saída de Hélio dos Anjos, o Timbu agiu rápido no mercado e acertou com Marcelo Chamusca.

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O treinador terá a missão de recuperar o elenco e recolocar o Náutico no G-4 da Série B, situação que viveu em grande parte do turno.

Para isso acontecer, Marcelo Chamusca vai precisar de um forte trabalho para reanimar o elenco, que se encontra sem vitórias nas últimas seis partidas.

Em sua apresentação, o novo comandante deu o tom do que pretende implementar dentro do elenco neste início de trabalho.