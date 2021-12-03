Novo técnico do Manchester United revela ter recusado proposta de outro gigante da Premier League

Ralf Rangnick, novo ténico interino do Manchester United, revelou ter recebido uma proposta para comandar o Chelsea após a saída de Frank Lampard. No entanto, o alemão afirmou ter recusado a oferta por não ter concordado com os termos contratuais e explicou a diferença do acerto com os Red Devils.- Quando o Chelsea me contactou, eles só me falaram sobre a opção de ser técnico interino por quatro meses e sem nenhuma perspectiva futura. Aqui, estamos falando de seis meses e meio. Temos apenas um terço dos jogos na Premier League. E como vocês sabem, concordamos em uma função de consultoria por mais dois anos. No fim, se um clube como o Manchester United entra em contato com você, não há como recusar.
> Veja a tabela da Premier League
Na última quinta-feira, o novo comandante esteve presente no Old Trafford e acompanhou a vitória de virada dos Diabos Vermelhos sobre o Arsenal por 3 a 2 pelo Campeonato Inglês. O treinador assume o clube em uma posição mais confortável e sonhando com uma vaga na próxima Champions League.
Rangnick estreia à beira do gramado diante do Crystal Palace, neste domingo, também no Teatro dos Sonhos. Na outra semana, o alemão também encara seu primeiro desafio na Liga dos Campeões diante do Young Boys, mas o clube inglês já está classificado às oitavas de final do torneio.