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Novo técnico do Manchester United revela ter recusado proposta de outro gigante da Premier League

Ralf Rangnick recebeu uma oferta do Chelsea para dirigir o clube interinamente após a demissão de Frank Lampard, mas alemão recusou e Thomas Tuchel assumiu os Blues...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2021 às 10:34

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 10:34

Ralf Rangnick, novo ténico interino do Manchester United, revelou ter recebido uma proposta para comandar o Chelsea após a saída de Frank Lampard. No entanto, o alemão afirmou ter recusado a oferta por não ter concordado com os termos contratuais e explicou a diferença do acerto com os Red Devils.- Quando o Chelsea me contactou, eles só me falaram sobre a opção de ser técnico interino por quatro meses e sem nenhuma perspectiva futura. Aqui, estamos falando de seis meses e meio. Temos apenas um terço dos jogos na Premier League. E como vocês sabem, concordamos em uma função de consultoria por mais dois anos. No fim, se um clube como o Manchester United entra em contato com você, não há como recusar.
> Veja a tabela da Premier League
Na última quinta-feira, o novo comandante esteve presente no Old Trafford e acompanhou a vitória de virada dos Diabos Vermelhos sobre o Arsenal por 3 a 2 pelo Campeonato Inglês. O treinador assume o clube em uma posição mais confortável e sonhando com uma vaga na próxima Champions League.
Rangnick estreia à beira do gramado diante do Crystal Palace, neste domingo, também no Teatro dos Sonhos. Na outra semana, o alemão também encara seu primeiro desafio na Liga dos Campeões diante do Young Boys, mas o clube inglês já está classificado às oitavas de final do torneio.
Crédito: RangnicktevepropostadoChelseaem2020,masrecusouaoferta(Foto:Divulgação/RBLeipzig

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