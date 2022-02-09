Novo técnico do Cuiabá, Pintado afirma motivação para início de novo trabalho

O Cuiabá acertou a contratação do técnico Pintado para 2022. Sem clube desde que deixou a Chapecoense, o treinador chega ao Dourado com a responsabilidade de dirigir a equipe nas cinco competições que o clube disputa. A estreia como comandante deve acontecer nesta quarta-feira (09), quando o Cuiabá entra em campo para enfrentar o Academia-MT.- Esse é um grande desafio para mim, mas é motivo de muita alegria e motivação. A gente fica pensando onde gostaria de estar, o que poderia acrescentar, e não vejo melhor lugar hoje para mim do que o Cuiabá, profissionalmente. É uma responsabilidade muito grande e fiquei muito satisfeito em saber que a diretoria confia no meu trabalho - afirma o técnico.

Líder do estadual, o Cuiabá vinha sendo comandado por Eduardo Oliveira, profissional contratado no início da temporada para integrar a comissão permanente do clube. Eduardo, que agora passa a trabalhar em conjunto com Pintado, foi responsável por treinar a equipe em duas vitórias e uma derrota.

Desde que saiu da Chapecoense, em outubro do ano passado, Pintado ficou atento à montagem do elenco do Cuiabá, e elogiou o nível dos atletas que chegaram ao clube.

- O Cuiabá atingiu um nível de trazer atletas de Seleção Brasileira, que já conquistaram títulos no Brasil e no mundo, e isso traz mais responsabilidade. Hoje temos uma equipe, um grupo muito forte. Vai ser exigido de todos o que todos já mostraram que podem oferecer e podem acreditar que essa equipe vai se entregar muito sempre - completou o técnico.

Com 11 reforços já confirmados para essa temporada, Cristiano Dresch, vice-presidente do Dourado, confia no trabalho de Pintado, vê favoritismo no estadual e coloca como objetivo a permanência na elite do futebol brasileiro.- Nosso principal objetivo neste ano segue sendo a permanência na Série A. Nós reforçamos para o Brasileiro e consequentemente para a Sul-Americana, mas devemos manter os pés no chão para os desafios que teremos pela frente.