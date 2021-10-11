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Novo rico do futebol, Newcastle pode gastar até 1,5 bilhão de reais na próxima janela, informa jornal

Imprensa inglesa avalia que equipe recém-comprada por príncipe saudita pode investir 205 milhões de libras na próxima janela de transferências...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 18:16

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 18:16

Crédito: OWEN HUMPHREYS / POOL / AFP
Recém-comprado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIS), o Newcastle United pode fazer um grande investimento já na próxima janela de transferências, em janeiro. Segundo o jornal 'Chronicle', a equipe inglesa pode investir um total de 205 milhões de libras (R$ 1,5 bilhão) no mercado da bola.Veja a tabela do Inglês
Kieran Maguire, professor de finanças do esporte na Universidade de Liverpool, em matéria publicada pelo jornal 'Chronicle', afirmou que os curtos gastos do Newcastle nas últimas três temporadas permitem que o clube inglês faça um grande investimento na próxima janela de transferências sem ferir o Fair Play Financeiro.
+ Sportswashing e violação aos direitos humanos: entenda a compra do Newcastle pelo governo saudita
O Newcastle anunciou, nesta segunda-feira, Amanda Staveley e Mehrdad Ghodoussi, novos executivos do clube. Casados, os dois tem negócios vinculados à países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, que comandará o time.
+ Web repercute compra do Newcastle com enxurrada de memes; veja os melhores
Em 2008, Amanda participou da operação de compra do Manchester City pelo Sheikh Mansour, dos Emirados Árabes Unidos.
+ Após ser comprado, Newcastle busca contratação de Philippe Coutinho e mais dois reforços de peso
- O Newcastle United merece estar à frente da Premier League. Queremos chegar lá. Levará tempo, mas chegaremos lá - disse Amanda em entrevista à SkySports.

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