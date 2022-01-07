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'Novo rico' do futebol mundial, Newcastle anuncia contratação do lateral-direito Kieran Trippier

Titular da seleção inglesa na última Copa do Mundo é o primeiro reforço da nova era da equipe, que passou a ser gerenciada por um fundo de investimentos da Arábia Saudita...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 10:45

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 10:45

O lateral-direito Kieran Trippier é o primeiro reforço do novo Newcastle, que passou a ser gerenciado por um fundo de investimentos da Arábia Saudita e é considerado o "novo rico" do futebol mundial. Um dia após a imprensa inglesa publicar a informação de que o jogador estava na mira, o clube anunciou a contratação. O valor da transferência não foi revelado, mas é estimado em 12 milhões de libras (aproximadamente R$ 92 milhões).Titular da seleção inglesa na última Copa do Mundo e peça importante do elenco que foi vice-campeão europeu no ano passado, o atleta comemorou a oportunidade e se mostrou ansioso para a estreia, que pode acontecer neste sábado, contra o Cambridge United, pela Copa da Inglaterra.
- Estou muito feliz por me juntar ao Newcastle. Todo mundo sabe que seus torcedores são apaixonados, e eu vou dar absolutamente tudo de mim por eles. Não vejo a hora de trabalhar. Obrigado a todos pela recepção calorosa que recebi até agora - afirmou Trippier.
O jogador esteve no Centro de Treinamento de Darsley Park nesta sexta-feira para realizar uma série de ações promocionais da equipe, e pôde reencontrar o técnico Eddie Howe, com quem trabalhou em 2011, no Burnley. A presença do comandante foi um dos incentivos para o inglês ter aceitado a proposta.
- Estamos encantados com a contratação. Ele é um jogador que eu conheço muito bem. Sei que ele vai acrescentar muito dentro e fora de campo. Ele tem mentalidade vencedora e ambição por sucesso. Dentro de campo, considero ele um jogador de técnica fora de série, que vai atacar muito bem - disse Howe.
Crédito: TrippieréoprimeiroreforçodoNewcastleapóscompradoclubeporfundosaudita(Foto:Divulgação/NewcastleFC

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