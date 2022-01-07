'Novo rico' do futebol mundial, Newcastle anuncia contratação do lateral-direito Kieran Trippier

O lateral-direito Kieran Trippier é o primeiro reforço do novo Newcastle, que passou a ser gerenciado por um fundo de investimentos da Arábia Saudita e é considerado o "novo rico" do futebol mundial. Um dia após a imprensa inglesa publicar a informação de que o jogador estava na mira, o clube anunciou a contratação. O valor da transferência não foi revelado, mas é estimado em 12 milhões de libras (aproximadamente R$ 92 milhões).Titular da seleção inglesa na última Copa do Mundo e peça importante do elenco que foi vice-campeão europeu no ano passado, o atleta comemorou a oportunidade e se mostrou ansioso para a estreia, que pode acontecer neste sábado, contra o Cambridge United, pela Copa da Inglaterra.

- Estou muito feliz por me juntar ao Newcastle. Todo mundo sabe que seus torcedores são apaixonados, e eu vou dar absolutamente tudo de mim por eles. Não vejo a hora de trabalhar. Obrigado a todos pela recepção calorosa que recebi até agora - afirmou Trippier.

O jogador esteve no Centro de Treinamento de Darsley Park nesta sexta-feira para realizar uma série de ações promocionais da equipe, e pôde reencontrar o técnico Eddie Howe, com quem trabalhou em 2011, no Burnley. A presença do comandante foi um dos incentivos para o inglês ter aceitado a proposta.

- Estamos encantados com a contratação. Ele é um jogador que eu conheço muito bem. Sei que ele vai acrescentar muito dentro e fora de campo. Ele tem mentalidade vencedora e ambição por sucesso. Dentro de campo, considero ele um jogador de técnica fora de série, que vai atacar muito bem - disse Howe.