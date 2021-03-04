Novo reforço, Rafinha se apresenta ao torcedor do Náutico

Crédito: Divulgação/Náutico

Uma das novidades do Náutico para a temporada é o lateral-esquerdo Rafinha. Contratado após a indicação de Hélio dos Anjos, o atleta espera ajudar o Timbu ao longo da temporada 2021.

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Na apresentação, o atleta contou um pouco das suas características e informou que a bola parada é o seu principal recurso.

‘Eu sempre tive uma boa batida na bola, um bom passe, e sempre procurei trabalhar bastante isso. No decorrer da minha carreira, fiz alguns gols e algumas assistências. No futebol de hoje, isso é importante. Sei que aqui tem jogadores muito qualificados nisso, Jean Carlos, mas a gente espera, no decorrer do ano, ter sucesso nesse tipo de jogada’, declarou.

Além disso, ele revelou que vai trabalhar o físico para apresentar um bom nível na maratona de jogos do início do ano.

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