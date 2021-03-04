Novo reforço, Rafinha se apresenta ao torcedor do Náutico

Uma das novidades do Náutico para a temporada é o lateral-esquerdo Rafinha. Contratado após a indicação de Hélio dos Anjos, o atleta espera ajudar o Timbu ao longo da temporada 2021.
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Na apresentação, o atleta contou um pouco das suas características e informou que a bola parada é o seu principal recurso.
‘Eu sempre tive uma boa batida na bola, um bom passe, e sempre procurei trabalhar bastante isso. No decorrer da minha carreira, fiz alguns gols e algumas assistências. No futebol de hoje, isso é importante. Sei que aqui tem jogadores muito qualificados nisso, Jean Carlos, mas a gente espera, no decorrer do ano, ter sucesso nesse tipo de jogada’, declarou.
Além disso, ele revelou que vai trabalhar o físico para apresentar um bom nível na maratona de jogos do início do ano.
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‘A gente já tinha informações do professor Hélio, um cara que trabalha muito com intensidade. Vou trabalhar bastante para estar nesse nível. Hoje, o futebol não tem espaço para o jogador que não tenha um bom nível físico. Para jogar, tem que estar com essa intensidade, com essa força’.