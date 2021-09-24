Novo reforço, Manoel espera marcar gols a favor do Vitória

Após uma excelente passagem pelo Altos-PI, o atacante Manoel ganhou uma oportunidade de vestir a camisa do Vitória, um dos maiores clubes da região nordeste do país.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Contratado na última terça-feira, o jogador espera atender as expectativas do torcedor do Leão e ajudar o time na briga contra a queda.

‘Sem dúvida. É um desafio muito grande na minha carreira. Espero fazer muitos gols aqui. Essa confiança que depositaram em mim, espero corresponder com muitos gols’, declarou.

Poucos gols