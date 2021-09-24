Novo reforço, Manoel espera marcar gols a favor do Vitória

Após uma excelente passagem pelo Altos-PI, o atacante Manoel ganhou uma oportunidade de vestir a camisa do Vitória, um dos maiores clubes da região nordeste do país.
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Contratado na última terça-feira, o jogador espera atender as expectativas do torcedor do Leão e ajudar o time na briga contra a queda.
‘Sem dúvida. É um desafio muito grande na minha carreira. Espero fazer muitos gols aqui. Essa confiança que depositaram em mim, espero corresponder com muitos gols’, declarou.
Poucos gols
Em 25 partidas disputadas na Série B, o Vitória, time de Manoel, marcou apenas 18 gols.