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futebol

Novo reforço, Manoel espera marcar gols a favor do Vitória

Centroavante desembarcou no Barradão com a missão de ajudar o Rubro-Negro na luta contra o rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 17:15

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 17:15

Após uma excelente passagem pelo Altos-PI, o atacante Manoel ganhou uma oportunidade de vestir a camisa do Vitória, um dos maiores clubes da região nordeste do país.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Contratado na última terça-feira, o jogador espera atender as expectativas do torcedor do Leão e ajudar o time na briga contra a queda.
‘Sem dúvida. É um desafio muito grande na minha carreira. Espero fazer muitos gols aqui. Essa confiança que depositaram em mim, espero corresponder com muitos gols’, declarou.
Poucos gols
Em 25 partidas disputadas na Série B, o Vitória, time de Manoel, marcou apenas 18 gols.

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