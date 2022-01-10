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Novo reforço do São Paulo, Patrick é o jogador com mais desarmes no Brasileiro desde 2017

Meia chega ao Tricolor após quatro anos defendendo o Internacional...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 07:10

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 07:10

O São Paulo confirmou neste fim de semana a chegada de mais um importante reforço para 2022: Patrick, ex-Internacional. O meia de 29 anos de idade é a quarta contratação confirmada pelo Tricolor para esta temporada. Antes dele, o goleiro Jandrei, ex-Santos, o lateral Rafinha e o meia Alisson, ambos ex-Grêmio, já haviam sido anunciados oficialmente.
Forte fisicamente e com boa chegada ao ataque, Patrick vem se destacando desde 2015, quando disputou a sua primeira Série A, vestindo a camisa do Goiás. Em 2017, se transferiu para o Sport, onde se consolidou na elite do futebol nacional - disputou a Série B pelo Esmeraldino em 2016 - e foi o 3º maior ladrão de bolas daquela edição, com 116.
Segundo dados coletados no site Sofascore, o jogador soma 436 desarmes nos últimos cinco Brasileiros, a maior marca entre todos os atletas que entraram em campo neste período. Quem mais se aproxima do novo reforço são-paulino é Marcos Rocha, atualmente no Palmeiras, que acumula 398 recuperações.Entre os jogadores que defenderam o São Paulo ao longo das últimas cinco temporadas, Reinaldo é quem possui o maior volume no fundamento. O lateral-esquerdo realizou 217 desarmes em 165 partidas disputadas.
JOGADORES COM MAIS DESARMES NO BRASILEIRO DESDE 2017- Levantamento feito pelo Números da Bola com dados do Sofascore
1º - Patrick - Sport/Internacional - 436 desarmes2º - Marcos Rocha - Atlético-MG/Palmeiras - 398 desarmes3º - Gabriel - Corinthians - 361 desarmes4º - Fagner - Corinthians - 334 desarmes5º - Zé Rafael - Bahia/Palmeiras - 308 desarmes
Crédito: Patrickfoianunciadonestesábado(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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