Novo reforço do São Paulo, Eder fala sobre relação com Miranda e Crespo

O novo reforço do São Paulo para a temporada de 2021, Eder, se mostrou animado para o começo de sua trajetória no Tricolor. Em entrevista divulgada pelo próprio clube, o atacante falou sobre sua expectativa com a nova camisa, sua amizade com o zagueiro Miranda e a empolgação em ser treinado por Hernán Crespo.
Os caminhos de Eder e Miranda se reencontrarão pelo terceiro clube consecutivo. Os dois jogaram juntos na Inter de Milão, da Itália e no Jiangsu Sunin, da China. Agora, seguirão juntos, mas no São Paulo.
- O futebol nos dá muitos companheiros, mas o Miranda já é um grande amigo. Criamos uma relação muito boa. Nossas famílias estão sempre juntas. E estou feliz de poder jogar com ele mais uma vez. Na Itália, conseguimos recolocar a Internazionale na Liga dos Campeões após um longo período. Depois, fomos campeões na China - conta o atacante.
O brasileiro, naturalizado italiano, contou os bastidores de sua ida ao Tricolor, revelando a importância de Miranda para que a negociação desse certo, além de ajudar o atacante em sua adaptação.
- Conversei com o Miranda durante as negociações, e ele me falou muito bem do São Paulo. Ele é ídolo da torcida, conhece muito bem o clube e tem me ajudado bastante aqui. O Miranda sempre elogiou os torcedores são-paulinos e demonstrou afeto pelo São Paulo - comentou Eder.Outro assunto comentado por Eder foi a oportunidade de trabalhar com Hernán Crespo, atleta que também fez a maior parte da sua carreira na Itália.
- Enfrentei o Crespo quando ele estava em Milão e eu ainda era um garoto recém-chegado ao futebol italiano. E reencontrá-lo aqui é uma satisfação enorme - conta o atleta.
- Os treinos do Crespo são intensos. E se levarmos essa intensidade para os jogos, como ele deseja, vamos conseguir os nossos objetivos. Estou motivado com este início de trabalho no São Paulo e muito confiante” - completou.
Antes de assinar com o Tricolor, Eder teve uma grande passagem pela Itália, onde jogou pelo Empoli, Frosinone, Brescia, Cesena e Sampdoria, totalizando cinco temporadas, nas quais sua performance chamou atenção não somente da Inter de Milão, que o contratou em 2016, mas também da seleção italiana, fazendo com que ele se naturalizasse.
Sua primeira convocação para defender a Itália aconteceu em 2015. Eder foi titular na Euro Copa de 2016, sob o comando de Antonio Conte, onde marcou um gol na campanha que terminou com queda nas quartas de final, nos pênaltis, contra a Alemanha.