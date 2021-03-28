Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Novo reforço do São Paulo, Eder fala sobre relação com Miranda e Crespo

O atacante comentou a importância de Miranda em sua decisão e sua amizade com o zagueiro, além de falar sobre a empolgação em trabalhar sob o comando de Hernán Crespo...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 18:15

LanceNet

Crédito: Érico Leonan / saopaulofc.net
O novo reforço do São Paulo para a temporada de 2021, Eder, se mostrou animado para o começo de sua trajetória no Tricolor. Em entrevista divulgada pelo próprio clube, o atacante falou sobre sua expectativa com a nova camisa, sua amizade com o zagueiro Miranda e a empolgação em ser treinado por Hernán Crespo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Os caminhos de Eder e Miranda se reencontrarão pelo terceiro clube consecutivo. Os dois jogaram juntos na Inter de Milão, da Itália e no Jiangsu Sunin, da China. Agora, seguirão juntos, mas no São Paulo.
- O futebol nos dá muitos companheiros, mas o Miranda já é um grande amigo. Criamos uma relação muito boa. Nossas famílias estão sempre juntas. E estou feliz de poder jogar com ele mais uma vez. Na Itália, conseguimos recolocar a Internazionale na Liga dos Campeões após um longo período. Depois, fomos campeões na China - conta o atacante.
O brasileiro, naturalizado italiano, contou os bastidores de sua ida ao Tricolor, revelando a importância de Miranda para que a negociação desse certo, além de ajudar o atacante em sua adaptação.
- Conversei com o Miranda durante as negociações, e ele me falou muito bem do São Paulo. Ele é ídolo da torcida, conhece muito bem o clube e tem me ajudado bastante aqui. O Miranda sempre elogiou os torcedores são-paulinos e demonstrou afeto pelo São Paulo - comentou Eder.Outro assunto comentado por Eder foi a oportunidade de trabalhar com Hernán Crespo, atleta que também fez a maior parte da sua carreira na Itália.
- Enfrentei o Crespo quando ele estava em Milão e eu ainda era um garoto recém-chegado ao futebol italiano. E reencontrá-lo aqui é uma satisfação enorme - conta o atleta.
- Os treinos do Crespo são intensos. E se levarmos essa intensidade para os jogos, como ele deseja, vamos conseguir os nossos objetivos. Estou motivado com este início de trabalho no São Paulo e muito confiante” - completou.
Antes de assinar com o Tricolor, Eder teve uma grande passagem pela Itália, onde jogou pelo Empoli, Frosinone, Brescia, Cesena e Sampdoria, totalizando cinco temporadas, nas quais sua performance chamou atenção não somente da Inter de Milão, que o contratou em 2016, mas também da seleção italiana, fazendo com que ele se naturalizasse.
Sua primeira convocação para defender a Itália aconteceu em 2015. Eder foi titular na Euro Copa de 2016, sob o comando de Antonio Conte, onde marcou um gol na campanha que terminou com queda nas quartas de final, nos pênaltis, contra a Alemanha.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados